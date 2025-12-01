El suizo Noé Ponti busca consagrarse como el 'rey' europeo de la piscina corta

Pero Ponti, que vio como el pasado mes de octubre el canadiense Josh Liendo rebajó en tres centésimas (47.68) su plusmarca universal, no sólo competirá con el reloj, sino que protagonizará también uno de los duelos del campeonato con el francés Maxime Grousset, vigente campeón del mundo en piscina larga.

Una pugna en la que si el suizo, de 24 años, tratará de hacer valer su maestría tanto en los giros como en el nado subacuático, el francés, de 25, intentará imponer su velocidad y potencia de brazada.

Características que permitieron a Ponti imponerse, con nuevo récord del mundo incluido, en final de los Mundiales de piscina corta de 2024 en Budapest al nadador galo, que se tomó la revancha meses después en los Mundiales de larga disputados este verano en Singapur.

Pero la de los 100 mariposa no será la única final en la que se encontrarán el suizo y el francés que se medirán también en los 50 mariposa, distancia en la que Noé Ponti es el plusmarquista universal, y los 100 estilos, las otras dos pruebas en las que el helvético se coronó campeón del mundo en Budapest.

Corona universal que tratará de hacer valer en los 200 braza el español Carles Coll, que intentará añadir el título continental al oro mundialista que conquistó hace un año en la capital magiar.

Una tarea nada sencilla ya que para ello Coll deberá doblegar al neerlandés Caspar Corbeau, que se convirtió el pasado mes de octubre en el primer hombre en bajar de la barrera de los dos minutos, tras nadar en Toronto en un tiempo de 1:59.52 minutos.

Pelea por el oro en la que no estará Kirill Prigoda, vigente subcampeón universal, que como el resto de nadadores rusos y bielorrusos, a diferencia de los ocurrido el pasado año en Budapest o este verano en los Mundiales de piscina larga de Singapur, no podrá competir en Lublin a causa de las sanciones impuestas por la Federación Europea por la invasión de Ucrania.

Mucho más complicado parece que el alemán Lukas Martens, vigente campeón olímpico y mundial en piscina larga de los 400 libre, pueda acercarse a los 3:32.25 minutos que el francés Yannick Agnel estableció en 2012 como la vigente plusmarca universal, , el récord del mundo más longevo en el programa de piscina corta.

Pero si alguien sabe lo que superar retos imposibles, ese es el nadador germano que en abril de 2025 rebajo el récord del mundo de los 400 libre en piscina larga de su compatriota Paul Biedermann, vigente desde el año 2009 y máximo ejemplo de la era de los 'bañadores mágicos'.

Una prueba de los 400 metros en la que Lukas Martens contará entre sus rivales con irlandés Daniel Wiffen, campeón hace dos año en Otopeni (Rumanía), si bien el Magheralin parece mas centrado en esta ocasión en las prueba de fondo.

Especialmente en los 800 metros, distancia en la que Wiffen, vigente campeón olímpico, tratará de hacer valer su condición de plusmarquista europeo ante el acoso del húngaro Zalan Sarkany y el veterano alemán Florian Wellbrock, oro y plata en los Mundiales de piscina de 25 metros disputados el pasado año en Budapest.

Pero Martesn y Wiffen no serán los únicos campeones olimpicos que competirán en el Aqua Lublin donde el versátil Thomas Ceccon, oro en los Juegos de París en los 100 espalda, y Nicolò Martinenghi, ganador de los 100 braza, lideraran el poderoso equipo italiana.

Una escuadra integrada por treinta nadadores, veinte hombres y diez mujeres, que intentará superar las veintidós metales -7 oros, 12 platas y 3 bronces- que los transalpinos lograron hace dos años y encabezar un medallero que Gran Bretaña lideró en 2023 en Otopeni

Si el duelo entre el suizo Noé Ponti y el francés Maxime Grousset marcará la competición en la categoría masculina, en la femenina toda la atención se concentrará en las pruebas de velocidad con la presencia de la neerlandesa Marrit Steenbergen y la francesa Bery Gastaldello.

Steenbergen, que el pasado verano revalidó en Singapur el título de campeona del mundo de los 100 libre en piscina larga, tratará de extender su dominio a la piscina de 25 metros, donde contará con la oposición de Gastaldello, plata el pasado año en los Mundiales de corta de Budapest.

En espera de un tropiezo de la neerlandesa y la gala aguardarán la polaca Katarzyna Wasik, que parece más cómoda en los 50 metros, la joven italiana Sara Curtis o la británica Freya Anderson.