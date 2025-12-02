Obradovic confirma su marcha pese a la insistencia del Partizán y dice que no puede más

"No pude más, ya no tenía fuerzas", aseguró en un video publicado este martes en el medio Sportklub, en el que menciona también problemas en el equipo, que el pasado miércoles sufrió ante el Panathinaikos en Atenas su octava derrota consecutiva en la Euroliga.

Aquel día, al anunciar su dimisión, el técnico afirmó que tenía que asumir la responsabilidad por los malos resultados.

El club reaccionó rechazando su dimisión y rogándole que la reconsiderara y miles de aficionados lo recibieron en el aeropuerto de Belgrado a su regreso de Atenas para pedirle que siguiera en el cargo.

En el mensaje publicado este martes, dedicado a los aficionados, Obradovic también achaca su dimisión a esa falta de energía y a problemas internos en el equipo.

"El club debe funcionar como si todos fuéramos uno, pero desgraciadamente no funcionó así", señala en un mensaje en el que habla también de subterfugios, corrupción y mala asignación del presupuesto.

También se refiere a que algunos jugadores entraron y salieron del club sin su consentimiento y criticó que Zoran Savic, exjugador del Real Madrid y del Barcelona, estuviera ejerciendo como director deportivo incluso sin tener contrato.

Con todo, Obradovic pide en su mensaje a los seguidores que sigan queriendo y apoyando al Partizan como lo han hecho hasta ahora y destaca que él ha escrito con el club una historia que será difícil de repetir.

Según el presidente del KK Partizán, Ostoja Mijailović, el club estaba dispuesto a cumplir todas sus condiciones, pero Obradovic decidió finalmente poner fin a la colaboración.

El entrenador de 65 años, considerado el más exitoso en la historia del baloncesto europeo, con nueve títulos de Euroliga con cinco clubes diferentes, regresó al Partizan en 2021.

En su segunda etapa al frente del equipo serbio, Obradovic ganó dos títulos de la Liga ABA (2023 y 2025) y un campeonato de Serbia (2025).