Domen Prevc firma en Wisla su décima victoria en la Copa del Mundo

Prevc, de 26 años y actual campeón del mundo en trampolín largo (Lillehammer 2025), ganó con 286,6 puntos y dos saltos de 136,6 y 130 metros.

Lo acompañaron en el podio el alemán Philipp Raimund (279,4 puntos y 129 y 130,5 metros) y el japonés Ryoyu Kobayashi (267,2 y 130,5+123).

El también esloveno Anže Lanišek, ganador de las dos anteriores pruebas (Falun y Ruka), acabó en la cuarta plaza, pero se mantiene como líder de la general con 406 puntos, 36 más que Prevc, segundo.

El actual campeón de la Copa del Mundo, el austríaco Daniel Tschofenig, acabó en la sexta plaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 'Malinka' de Wisla acoge este domingo otra prueba de la Copa del Mundo.