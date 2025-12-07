Polideportivo
07 de diciembre de 2025 - 07:20

La rusa Riasova se impone en Dubai; Alejandra Seguí y María Alzaga en el 'top 10'

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- La rusa Valentina Riasova confirmó su buena temporada con la victoria en la primera prueba de la historia de la Copa del Mundo exclusivamente femenina de triatlón, disputada en Dubai, en la que las españolas Alejandra Seguí y María Alzaga completaron el 'top 10'.

Por EFE

Riasova, ganadora el mes pasado en Miyazaki, fraguó su triunfo en el último sector, en la que se mostró superior a sus rivales para ganar con un crono de 58:30 en la prueba, que constó de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera a pie, por delante de su compatriota Hanna Maksimava (58:43) y la húngara Dominika Peszleg (59:04).

La estadounidense Gwen Jorgensen, campeona olímpica en Rio 2016, fue sexta con 59:44.

Alejandra Seguí acabó en la novena posición con un tiempo de 1h00:38, 16 segundos menos que María Alzaga. Noelia Juan fue decimotercera con 1h03:12.