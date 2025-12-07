La rusa Riasova se impone en Dubai; Alejandra Seguí y María Alzaga en el 'top 10'

Riasova, ganadora el mes pasado en Miyazaki, fraguó su triunfo en el último sector, en la que se mostró superior a sus rivales para ganar con un crono de 58:30 en la prueba, que constó de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera a pie, por delante de su compatriota Hanna Maksimava (58:43) y la húngara Dominika Peszleg (59:04).

La estadounidense Gwen Jorgensen, campeona olímpica en Rio 2016, fue sexta con 59:44.

Alejandra Seguí acabó en la novena posición con un tiempo de 1h00:38, 16 segundos menos que María Alzaga. Noelia Juan fue decimotercera con 1h03:12.