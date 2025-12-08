Vóley: Deportivo Colón, campeón absoluto

La consagración llegó tras una sólida serie final ante Deportivo San José, en una definición que puso de manifiesto el excelente nivel del elenco rojiverde.

En el partido de vuelta, Colón selló su consagración al imponerse por 3 sets a 1, con parciales de 12-25, 25-17, 28-26 y 25-19.

Aunque San José arrancó mejor, adjudicándose el primer set con autoridad, el conjunto colonense se recompuso rápidamente y mostró contundencia en los momentos decisivos para revertir la historia.

El triunfo se sumó al obtenido en el encuentro de ida, donde Colón también se impuso por 3-1, resultado que le permitió llegar con ventaja y manejar con solvencia el segundo compromiso de la serie.

Las campeonas que integraron el equipo 2025 fueron: Leslie Rojas, Sofía Paredes, Rebeca Ayala, Mayra Pérez, Sasha Vidal, Tamara Barrios, Andrea Ortiz, María Pereira, Karine Hanaver, Camilla Gullón, Marilina Ramírez, Sabrina Delvalle y Neile Sanabria. El cuerpo técnico estuvo encabezado por Richard Sanabria y Hugo Barrios, acompañados por el preparador físico Pablo Giménez, quienes condujeron al equipo a un rendimiento sostenido durante toda la temporada.