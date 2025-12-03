¡Votá por el Atleta Polideportivo 2025!

JOSHUA DUERKSEN – El piloto que llevó a Paraguay al podio mundial

El piloto Joshua Duerksen (22 años), actualmente del equipo AIX Racing, tras la disputa de doce de las catorce fechas previstas para este temporada en la FIA Fórmula 2 (aún quedan dos, Catar y Abu Dabi), cosechó un total de 66 puntos (12°, en la tabla de posiciones), no solamente para él sino también para su equipo (9°), ya que fue el único en sumar unidades para el mismo este año.

En el arranque del certamen, ganó la carrera sprint del GP de Australia, en Melbourne; hizo podio (2°), en la sprint de Austria (Spielberg); doble podio (3°, en la sprint y 2° en la carrera principal) en Italia (Monza); y finalmente, otro podio (2°), el último, en la sprint de Azerbaiyán (Bakú).

AGUA MARINA ESPÍNOLA – La pionera del ciclismo paraguayo en Europa

La ciclista Agua Marina Espínola (29 años) hizo historia al convertirse en la primera ciclista paraguaya en proclamarse campeona en Europa (La Vuelta Castilla-La Mancha), un logro que refleja su evolución técnica y física en los últimos años. La guaraní enfrentó a equipos de tradición continental y demostró una capacidad competitiva notable.

Su consagración abrió un camino inédito para el ciclismo femenino del país y la posicionó como una referente continental. En un calendario exigente y de gran nivel, Espínola dejó en claro que Paraguay también puede destacarse en el alto rendimiento europeo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

DANIEL VALLEJO – El mejor año de su carrera en el tenis profesional

El tenista #1 de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21 años) firmó un 2025 excepcional al conquistar tres títulos ITF y dos trofeos ATP Challenger, resultados que lo catapultaron en el ranking mundial y lo confirmaron como la gran esperanza del tenis paraguayo. Su juego agresivo y su regularidad fueron determinantes en la temporada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de los títulos, Vallejo protagonizó triunfos resonantes ante rivales de alto nivel, demostrando madurez y capacidad para competir en distintas superficies. Su crecimiento constante lo perfila como uno de los embajadores deportivos del país en el circuito internacional.

NICOLE MARTÍNEZ – La remera que conquistó América

La remera paraguaya Nicole Martínez (22) alcanzó su mayor logro deportivo al coronarse campeona panamericana junior, confirmando el talento que viene mostrando en las categorías formativas. Su técnica depurada, resistencia física y enfoque competitivo marcaron la diferencia.

El título representa un salto fundamental en su carrera, abriéndole puertas a eventos internacionales de alto nivel. Martínez es hoy una de las grandes promesas del remo paraguayo y una atleta destinada a pelear por más en el futuro.

JULIO MIRENA – El campeón mundial que sorprendió al planeta

El atleta venezolano nacionalizado paraguayo Julio César Mirena (29 años) inscribió su nombre en la historia al proclamarse campeón mundial de Patinaje de Velocidad en China, un logro extraordinario en una disciplina dominada por potencias tradicionales. Su explosividad y dominio técnico lo llevaron a la cima del podio global.

La consagración de Mirena representa uno de los hitos más grandes para el patinaje paraguayo. Su impacto trascendió fronteras y lo posicionó como uno de los deportistas más importantes del país en 2025.

FIORELLA GATTI – La reina continental del squash

La joven Fiorella Gatti (18 años) vivió un año consagratorio al obtener los títulos panamericano junior y sudamericano, demostrando autoridad y consistencia en los torneos más exigentes del continente. Su presencia en la cancha se impuso por técnica, ritmo y agresividad ofensiva.

Gatti, que volvió a sumar tres medallas en los Bolivarianos 2025, se consolidó como una referente internacional de la disciplina y elevó la visibilidad del squash paraguayo a niveles inéditos. Su temporada 2025 quedará como una de las más completas de un atleta paraguayo en competencias individuales.

LARS FLAMING – El nuevo gigante del atletismo paraguayo

El lanzador de jabalina Lars Flaming (22) se coronó campeón panamericano junior, un título que confirma su inmenso potencial como lanzador. Su potencia natural y la buena ejecución técnica lo ubicaron entre los mejores juveniles del continente.

Más allá del oro, Flaming registró marcas que comienzan a acercarlo a estándares internacionales de élite. Su ascenso lo convierte en una de las grandes promesas del atletismo paraguayo rumbo a ciclos mayores.

CLAUDIA MARTÍNEZ – La goleadora imparable de la Albirroja

La futbolista Claudia Martínez (17) protagonizó un año extraordinario al convertirse en la máxima goleadora tanto de la Albirroja Sub 17 como de la selección mayor, un hito inusual para una atleta tan joven. Su precisión, potencia y lectura ofensiva la convirtieron en una pieza clave para ambas selecciones.

El 2025 consolidó su perfil de atacante determinante, capaz de marcar diferencias en competencias internacionales. Martínez se posiciona como una de las mayores promesas del fútbol femenino paraguayo que incluso la puso en la alfombra roja del Balón de Oro.

THIAGO BARRIOS – La figura de los Pynandi en un año dorado

El pynandi Thiago Barrios fue protagonista en la temporada más exitosa de los Pynandi, liderando al equipo paraguayo hacia un nuevo campeonato internacional. Su aporte en goles, presencia física y liderazgo resultó fundamental en los partidos decisivos.

Párrafo 2:Con un rendimiento sólido y regular, Barrios confirmó su rol como referente del fútbol playa paraguayo. Su 2025 quedará marcado como un año de madurez deportiva y títulos resonantes.

VICTORIA LIVIERES – El golpe perfecto en el golf sudamericano

La golfista Victoria Livieres (17 años) brilló en 2025 al consagrarse campeona sudamericana de golf, uno de los títulos más prestigiosos del calendario regional. Su elegancia técnica y constancia en el green la llevaron a dominar la competencia.

Su coronación la ubica entre las mejores golfistas del continente y la convierte en una embajadora del deporte paraguayo en una disciplina altamente competitiva. Livieres cerró el año con su mejor rendimiento deportivo.

FIORELLA NÚÑEZ – La potencia paraguaya del vóley playa

La atleta nacional Fiorella Núñez (21) se consolidó como una de las grandes figuras del vóley playa al obtener el campeonato sudamericano, destacándose por su potencia, movilidad y solidez defensiva. Su temporada fue un ejemplo de regularidad y carácter competitivo donde también fue pieza clave en 2024 para la clasificación de Paraguay a los Juegos Olímpicos de París.

El título sudamericano marcó su salto definitivo al alto rendimiento. Núñez cerró el 2025 como una de las deportistas más destacadas de Paraguay, confirmando que el país sigue creciendo en la arena internacional.

FAU ZALDÍVAR – La velocidad convertida en títulos

El piloto Fau Zaldívar (24 años), del equipo MZ Racing, logró esta temporada la triple corona del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur.

Por un lado, fue 3° tanto en el Rally Trans-Itapúa (Paraguay) como en el de Jesús María (Argentina); y por otro, fue el vencedor del Rally de Erechim (Brasil) y del Atlántico (Uruguay), resultados con los cuales se coronó tricampeón sudamericano y será por tercer año consecutivo (2023, 2024 y 2025) nuestro representante en la tradicional gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Además, completó un programa parcial este año compitiendo en el Campeonato Mundial de Rally (WRC), en la categoría WRC2 (Suecia, Kenia (podio, 3°), Portugal, Italia, Grecia, Estonia, Paraguay y Chile).