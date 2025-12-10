Machado, Tatis Jr. y De la Cruz participarán en Clásico Mundial con Rep. Dominicana

La confirmación de estos estelares fortalece la plantilla que comandará el dirigente Albert Pujols en el torneo de naciones que se celebrará del 5 al 17 de marzo próximo.

Machado y Tatis, de los Padres de San Diego, y de la Cruz, estelar de los Rojos de Cincinnati, se unen a Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, y a Geraldo Perdomo, de los Diamondbacks de Arizona, quienes previamente habían confirmado su interés de defender los colores del conjunto dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol.

Machado, conocido como “El Ministro” por su defensa en la tercera base, es visto como el líder natural dentro del roster de la República Dominicana, con quienes estará disputando este certamen por tercera ocasión, tras jugar las ediciones de 2017 y 2023.

“El Niño” y “La Cocoa”, como son reconocidos por sus fanáticos Tatis Jr. y De la Cruz, vestirán el uniforme quisqueyano por primera vez en el toro

Estos jugadores suman poder, velocidad y defensa de primer nivel al equipo dominicano, que tendrá dos juegos de exhibición en el estadio Quisqueya Juan Marichal contra los Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo, en el marco de su preparación para la contienda mundialista.

En su carrera en las Grandes Ligas, Machado promedia 32 jonrones por temporada, mientras suma un total de 369 vuelacercas en su trayectoria de 14 años, muestra del poder que puede desarrollar con el bate.

Tatis Jr. viene despachar 25 jonrones y de la Cruz de pegar 20 cuadrangulares, muestra de que cuentan con la explosividad en el madero para atacar a sus rivales.

En la defensa, tanto Tatis Jr. como Machado son defensores por encima de la media, habiendo conquistado el premio Guante de Oro por su labor defensiva en las Grandes Ligas.

La República Dominicana, que tratará de recuperar la corona que conquistó en el Clásico Mundial del año 2013, cuando ganó de manera invicta, formará parte del Grupo D en el torneo, junto a Nicaragua, Venezuela, Israel y Países Bajos.