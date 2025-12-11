Cumbre Olímpica refirma el derecho de los deportistas de competir sin injerencia política

La decimocuarta cumbre, celebrada este jueves en la sede del COI en Lausana (Suiza), respaldó los principios establecidos por el Grupo de Trabajo del COI sobre la protección de los Principios Fundamentales del Olimpismo, especialmente las reglas de la Carta Olímpica que proporcionan herramientas sólidas para garantizar la neutralidad política del movimiento.

Presidida por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, y con la participación, entre otros, de federaciones internacionales, comités nacionales y miembros de la Comisión de Atletas, la sesión respaldó los principios establecidos por el Grupo de Trabajo del COI sobre la protección de los Principios Fundamentales del Olimpismo, que será el encargado de hacer una definición más clara del concepto de neutralidad.

Junto a su derecho a competir sin interferencias políticas, el COI mantuvo que los deportistas "como modelos a seguir en la sociedad, tienen, al mismo tiempo, una responsabilidad y una obligación de respetar, mantener y promover los valores olímpicos, antes, durante y después de la competición".

La cumbre debatió sobre el proceso de consulta "Fit for the Future" iniciado por Coventry al asumir la presidencia del COI, el 24 de junio pasado, y apoyó la recomendación de la Comisión Ejecutiva del COI, reunida los dos días previos, de no restringir el acceso a las competiciones internacionales juveniles de los atletas con pasaporte ruso o bielorruso, tanto en deportes individuales como de equipo.

En comunicado el COI explicó que la definición de competiciones juveniles y la aplicación de estas recomendaciones dependerá de cada federación internacional y añadió que estos principios deben aplicarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con la recomendación de su adopción para todas las federaciones internacionales y organizadores de eventos.

El COI subrayó que, de acuerdo a los Principios Fundamentales del Olimpismo, todos los atletas y su entorno deben seguir apoyando la misión del Movimiento Olímpico de promover la unidad y la paz. "Los atletas y los miembros de su entorno que actúen en contra de esta misión de paz podrían ser retirados de las competiciones por la federación internacional, su federación nacional, su comité olímpico o el organizador del evento".

El COI confirmó que las Recomendaciones de Participación para Federaciones Internacionales y Organizadores de Eventos Internacionales adoptadas en marzo de 2023, tras el inicio de la invasión Rusia a Ucrania, deben permanecer vigentes para las competiciones senior y se revisarán según sea necesario.

Las sanciones existentes contra los gobiernos de Rusia y Bielorrusia también deben mantenerse en vigor y las federaciones internacionales deben seguir absteniéndose de organizar o apoyar eventos deportivos internacionales en Rusia. Esta recomendación que ya no se aplica a Bielorrusia.

"Con sus consideraciones de hoy, la Cumbre Olímpica reconoció que los atletas, y en particular los atletas jóvenes, no deben ser responsables de las acciones de sus gobiernos: el deporte es su acceso a la esperanza, y una forma de mostrar que todos los atletas pueden respetar las mismas reglas y respetarse entre sí", subrayó el COI.

La reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada esta semana y las actualizaciones sobre los Juegos de Milán-Cortina y los de la Juventud Dakar en 2026, los de Los Ángeles 2028 y asuntos de dopaje tras la Conferencia Mundial en la ciudad surcoreana de Busan, fueron otros de los asuntos abordados.