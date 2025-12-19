Fem Van Empel, campeona del Mundo de ciclocrós, cuelga la bicicleta para cuidar su salud

Van Empel, de 23 años, decidió en marzo retirarse del deporte para centrarse en su bienestar mental y controlar sus dolencias físicas. Tras este periodo de descanso, decidió no seguir centrándose en el ciclismo de carretera y, en su lugar, trabajar para volver al ciclocross al inicio de la temporada.

Aunque su entrenamiento y sus primeras carreras fueron positivas, Van Empel notó que la sensación que buscaba no surgía. Durante el Koppenbergcross, tuvo que abandonar la carrera porque no le iba bien en ese momento.

"Durante el Koppenbergcross, mi cuerpo y mi mente me dieron una señal muy clara. Soy una persona que no se rinde fácilmente, pero inconscientemente, ya había tomado una decisión. Siento que este es el paso correcto para mí", señala la campeona mundial y europea.

El director ejecutivo del Visma, Richard Plugge, lamentó la baja de una corredora clave para la formación.

"Claro que es una lástima que Fem nos deje, pero respetamos plenamente su decisión. Ha significado mucho para nuestro equipo y para el ciclocrós en general. Con su talento ha logrado resultados impresionantes y ha hecho historia con nuestro equipo, ganando múltiples títulos europeos y mundiales. Ha sido especial presenciar su desarrollo de cerca y trabajar juntas. Le deseamos mucho éxito en el futuro".

Tras las conversaciones con el equipo, Van Empel concluyó que ahora es mejor reorientar su carrera.

"Esta es una decisión bien meditada y me siento bien. En este momento, me faltan la motivación y la satisfacción que he disfrutado del ciclismo durante años. Quería ser honesta y justa con el equipo. Es el momento adecuado para empezar una nueva etapa. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que he recibido del equipo, mi familia y la afición, y espero con ilusión lo que me depara el futuro", concluye Van Emepel.