Backyard Ultra, en febrero

La competencia se realizará el 28 de febrero de 2026, con largada a las 18:00, en el paraje María Selva, con los imponentes cerros Hu y Santo Tomás como escenarios naturales, que acompañarán a los atletas en una experiencia nocturna sin un final previsible. “A esa hora empieza todo. Y no sabés cuándo termina”, explicó Patricia Ascarza, coordinadora de la carrera.

La Backyard Ultra es un formato creado por Lazarus Lake, fundador de la legendaria Barkley Marathon, y se basa en una premisa tan simple como implacable: completar una vuelta de un circuito cada hora, una y otra vez, hasta que solo quede un corredor capaz de continuar. No gana el más rápido, sino quien logra resistir física y mentalmente durante más tiempo, enfrentando el cansancio, la noche y la incertidumbre.

La edición 2026 contará con modalidades pensadas para diferentes niveles de resistencia: dos, cuatro, ocho vueltas e infinito, destinada a quienes buscan superar cualquier límite conocido.

Al tratarse de una competencia nocturna, todas las categorías deberán contar obligatoriamente con luces frontales, ya que los senderos cambian por completo bajo la oscuridad, intensificando la exigencia y la experiencia sensorial. Además, se habilitarán categorías de Trail para quienes deseen un reto intenso, pero sin la imprevisibilidad de una ultra interminable.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la organización destacan: “Queremos que los corredores sientan que están entrando a otro universo cuando cae la noche en María Selva. Este desafío no es solo físico: es emocional, mental y profundamente personal”, señaló Ascarza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para quienes aún no definieron sus metas para el 2026, la Backyard Ultra de Paraguarí se presenta como una oportunidad única: una carrera bajo las estrellas, en un entorno monumental, y con la posibilidad de correr hasta donde la mente y el corazón decidan.

En Paraguay, este formato ya cuenta con antecedentes: dos ediciones consecutivas realizadas, consolidando una comunidad de corredores que eligieron enfrentar un desafío en el que cada vuelta es una decisión y cada inicio, un acto de voluntad. Más info al IG: https://www.instagram.com/ulalaaventura/ o al Tel. +595981626917