El keniano Geoffrey Kamworor, principal estrella de la San Silvestre Vallecana

Kamworor, de 33 años, atesora un destacado currículum, al haber sido también campeón mundial de cross en dos ocasiones y medalla de plata en 10.000 metros en el Mundial de Pekín de 2015, informa la organización de la San Silvestre Vallecana en un comunicado.

Después de vencer en Nueva York en 2017 y 2019, el atleta keniano no volvió a vencer en un maratón hasta el pasado mes de abril, cuando lo hizo en Rotterdam (Países Bajos).

Con una mejor marca de 2.04:23 en Londres en 2023, Kamworor sufrió el atropello de una motocicleta en junio de 2020 mientras entrenaba en su país, lo que le obligó a estar un año sin correr.

Las lesiones derivadas del accidente le impidieron rendir a pleno nivel en las siguientes temporadas hasta que se reencontró con la senda del triunfo en Rotterdam, además de ser segundo en la media maratón de Barcelona celebrada el pasado mes de febrero.

Frente a Kamworor, estarán varios españoles que aspiran a ser los primeros en la línea de meta situada en el Estadio de Vallecas, como Jesús Ramos, quíntuple campeón de España entre cinco y diez kilómetros en ruta, y Adrián Ben.

Otros corredores destacados son el etíope Urgessa Negassa, el italiano Xavier Chevrier, el macedonio Dario Ivanovski, el colombiano Dylan Carrasco y el puertorriqueño Héctor Pagán, añade el comunicado.

En categoría femenina, una de las grandes favoritas es la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de cinco kilómetros en ruta, con 14:39, y vigente medalla de plata continental de 10.000 metros.

También está en las quinielas la polaca Aleksandra Lisowska, campeona de Europa de maratón en 2022 y récord en su país de esta distancia, así como las españolas Marta García y Carla Gallardo.

La carrera vallecana contará con la participación de 40.000 atletas en la prueba popular y 2.000, en la internacional.