Setiembre 2025: Renacer albirrojo marcó lo mejor del mes de la primavera

4 de setiembre

Paraguay clasifica al Mundial luego de 16 años

La selección nacional conquistó su boleto a la Copa del Mundo 2026 con su empate sin goles frente a Ecuador, en Sajonia.

El escenario ideal hubiese sido el fin de la larga espera con una victoria, pero a nuestro equipo no le dio la talla para superar a un rival calificado. El principal protagonista del resurgir albirrojo es Gustavo Alfaro.

Pasaron dieciséis años de sinsabores, decepciones, pero Gustavo Alfaro y sus soldados nos devolvieron la alegría que también redime a Robert Harrison, titular de la APF.

6 de setiembre

Vallejo y Zoe se consagran fuera del país en el tenis

Los tenistas paraguayos Adolfo Daniel Vallejo (21 años) y Zoe Doldán (15) alcanzaron la cima interna cional al consagrarse campeones en Argentina y España, respectivamente.

Dani Vallejo concretó su cuarto título profesional al derrotar en la final de torneo ITF Pro Circuit | M25 Mar del Plata, Argentina tras vencer al local Lautaro Mi dón por 7-6 y 6-3.

Por su parte la compatriota Zoe Doldán se alzó el título del torneo Marca Montemar,en España. Doldán se llevó el campeonato al derrotar en la final a Ariadna Sevillapor 6-2 y 6-3, en la categoría Sub 16. El certamen se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético Montemar, en Alicante, sede de la Academia Alto Rendimiento Tennis Comp.

Sabalenka extiende su reinado en el US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka, #1 del ranking mundial, prolongó ayer su reinado en Nueva York al conquistar por segundo año consecutivo el Abierto de Estados Unidos, el cuarto “grande” de su carrera, tras derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka se deshizo de Anisimova (#9) por 6-3 y 7-6 (3), en 1 hora y 34 minutos.

Fue su primer Grand Slam de una temporada complicada, en la que había perdido las finales en Melbourne y París.

7 de setiembre

Carlos Alcaraz, campeón del US Open y el heredero

Carlos Alcaraz añadió ayer a sus vitrinas su sexto Grand Slam, el segundo ganado en Nueva York, con un despliegue absoluto de tenis con el que regresa a lo más alto del ranking y se posiciona como heredero de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, los tres grandes dominadores del siglo.

El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después, tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

También fue su segundo Grand Slam de 2025, tras conquistar Roland Garros —hace tres meses—, y el sexto de su carrera.

9 de setiembre

La Albirroja cierra las Eliminatorias con triunfo ante Perú en Lima

La selección nacional tuvo un cierre ideal de las Eliminatorias con su victoria por 1-0 sobre Perú, la primera de la historia en duelos premundialistas en Lima.

La Albirroja jugó con soltura, como en casa, inclinando la balanza a su favor en el segundo tiempo, con las modificaciones. El gol fue registrado por Matías Galarza.

13 de setiembre

Paraguay festeja tras 20 años en la Copa Davis de tenis

Paraguay se adjudicó el triunfo prematuramente en el match de Copa Davis por el Grupo Mundial II frente a Pakistán, al ganar el doble integrado por Daniel Vallejo y Martín Vergara, que puso la serie 3-0.

Nuestro país festeja el pase a la qualy del Grupo I tras 20 años de no estar entre los mejores de la competición. El resultado final fue 3-6 (40’), 6-1 (28’) y 6-3 (45’), en un encuentro en el que nuestra escuadra fue de menos a más y pudo definir anticipadamente el match.

Con este logro, y luego de dos décadas de deambular por las categorías menores (Grupos II y III), Paraguay jugará el año que viene los playoffs de acceso al Grupo I Mundial, una categoría desconocida para la escuadra nacional desde el descenso en 2005, cuando cayó 0-5 ante Perú en el Yacht.

20 de setiembre

Dani Vallejo suma otro título

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21 años), sumó otro título en su carrera al consagrarse campeón del torneo ITF Pro Circuit M25 de Londrina, Brasil. Dani derrotó en la final al local Gustavo Heide por el score de 2-1 (6-4, 4-6 y 6-3).

Con ello el compatriota suma su segundo trofeo de forma consecutiva, la primera fue en Mar del Plata, Argentina. Además es el quinto título de su carrera (singles), el cuarto en ITF y el tercero de este año. Desde el lunes es calará en el ranking.

22 de setiembre

Claudia Martínez, entre las mejores del mundo, en la Gala del Balón de Oro en Francia

Paraguay marcó presencia en la Gala con Claudia Martínez, quien fue una de las candidatas al Trofeo Kopa.

Dembelé gana el balón de Oro

El delantero del París Saint Germain Ousmane Dembelé fue galardonado ayer con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del ‘10’ parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche,en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre.