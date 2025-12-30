Erigaisi y Carlsen en semifinales de 'blitz'; Assaubayeva, cabeza de serie en femenino

Erigaisi, décimo en el ranking mundial, ya fue el mejor el primer día en esta modalidad de ajedrez relámpago, una sensación que volvió a sentir este martes, al terminar como líder y cabeza de serie con 15 puntos en una jornada compuesta de seis series, hasta alcanzar un total de 19 (13 el lunes y 6 el martes).
Carlsen, que recientemente en Doha logró su decimonoveno título mundial, esta vez en la modalidad de rápidas, mejoró las sensaciones de su debut y terminó tercero con 13,5 puntos. Carlsen volvió a dejar otra de las imágenes de la jornada al perder de manera directa en su partida ante el armenio Haik Martirosyan después de darle al reloj sin colocar todas las piezas que tiró de manera accidental, en un encuentro que contó con la presencia del jugador español del Al-Gharafa y ex del Real Madrid, Joselu Mato.
Sin embargo, el danés regresó de la mejor manera pero se repuso en sus siguientes cinco partidas ante Rudik Makarian, Xiangzhi Bu, Ihor Samunekov, Maxime Vachier-Lagrave y Nodirbek Abdusattorov.
Así, los enfrentamientos en semifinales serán Erigaisi contra el francés Maxime Vachier-Lagrave, cuarto cabeza de serie, y Carlsen contra el estadounidense Fabiano Caruana, segundo con 14 puntos.
Asimismo, el argentino Faustino Oro, de sólo 12 años, una de las grandes sensaciones del torneo, terminó en el puesto 72 con una puntuación total de 10,5.
En el cuadro femenino, Bibisara Assaubayeva, número siete del mundo, fue la mejor clasificada con un total de 11 puntos, seguida, con los mismos puntos por el resto de semifinalistas, la ucraniana Anna Muzychuk, la neerlandesa Eline Roebers y la china Jiner Zhu, segunda, tercera y cuarta, respectivamente.
Así, los enfrentamientos de semifinales serán Assaubayeva contra Zhu y Roebers contra Muzychuk.