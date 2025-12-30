Erigaisi y Carlsen en semifinales de 'blitz'; Assaubayeva, cabeza de serie en femenino

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El indio Arjun Erigaisi repitió las grandes sensaciones de la primera jornada en categoría masculina y accedió este martes como cabeza de serie a las semifinales de los Mundiales de ajedrez de blitz, que se disputan en Doha (Catar), en las que también estará el número uno del mundo, el danés Magnus Carlsen, y la kazaja Bibisara Assaubayeva, la mejor en el cuadro femenino.