Sábado 3 de enero de 2026

Redacción deportes. El derbi barcelonés marca el primer sábado de 2026 de LaLiga EA Sports española en un encuentro en el que un Espanyol al alza con cinco victorias seguidas y en puestos europeos tras vencer al Athletic Club en Bilbao recibe al líder, el Barcelona. También se disputan los partidos Celta-Valencia, Osasuna-Athletic y Elche-Villarreal.

Redacción Deportes. Los octavos de final de la Copa de África de Naciones, que se juega en Marruecos, comienzan este sábado con los partidos Senegal-Sudán, en Tánger, y Mali-Túnez, en Casablanca.

Redacción deportes. El piloto saudí Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux), en la categoría de coches, y el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), en motos, buscan desde este sábado reeditar sus respectivos triunfos en la pasada edición del Rally Dakar. La carrera empieza con la etapa prólogo, con una especial de 23 kilómetros con salida y meta en Yanbu.

Redacción Deportes. La estación eslovena de Kranjska Gora acoge este sábado el sexto gigante de la presente temporada de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino. Lidera la general de esta modalidad la austríaca Julia Scheib. La primera manga a las 10.00; la segunda, a las 13.00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Comienza el Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). Prólogo: Yanbu–Yanbu. 98 km totales; 23 de ellos cronometrados.

- NBA: Miami Heat-Minnesota Timberwolves (22.00 GMT), New York Knicks-Philadelphia 76ers y Toronto Raptors-Atlanta Hawks (00.30), Chicago Bulls-Charlotte Hornets y San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers (01.00), Dallas Mavericks-Houston Rockets (01.30), Golden State Warriors-Utah Jazz (03.00) y Los Angeles Clippers-Boston Celtics (03.30).

- Ciclocrós. Superprestigio. Prueba en Gullegem (Bélgica).

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Kranjska Gora (Eslovenia) (09.00 y 12.00 GMT).

- Inglaterra. 20ª jornada: Aston Villa-Nottingham Forest (13.30), Brighton-Burnley y Wolverhampton-West Ham (16.00) y Bournemouth-Arsenal (FOTO) (18.30). (Hora CET. -1 GMT)

- España. LaLiga EA Sports. 18ª jornada (FOTO): Celta-Valencia (14.00), Osasuna-Athletic (16.15), Elche-Villarreal (18.30) y, Espanyol-Barcelona (21.00). (Hora CET. -1 GMT)

- Italia. 18ª jornada (FOTO): Como-Udinese (12.30), Génova-Pisa (15.00), Sassuolo-Parma (15.00), Juventus-Lecce (18.00) y Atalanta-Roma (20.45). (Hora CET. -1 GMT)

- Francia. 17ª jornada: Mónaco-Lyon (17.00), Niza-Estrasburgo (19.00), Lille-Rennes (21.05). (Hora CET. -1 GMT)

- Escocia. Celtic-Rangers (13.30). (Hora CET. -1 GMT)

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Octavos de final: Senegal-Sudán (17.00) y Mali-Túnez (20.00) (FOTO) (Hora CET. -1 GMT)

- Portugal. 17ª jornada: Benfica-Estoril (19.00). (Hora CET. -1 GMT)

- Honduras. Previa del juego de ida de la final del torneo Apertura hondureño, entre el Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, y el Olimpia, bajo el mando del uruguayo Eduardo Espinel.

- United Cup, en Sídney y Perth (hasta 11). Bélgica-China, Australia-Noruega, Francia-Suiza, EEUU-Argentina

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España