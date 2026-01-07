Paret Peintre renueva con el Soudal Quick Step hasta 2028

Paret Peintre empezó a destacar en 2025 al ganar la etapa reina del Tour de Omán y logrando el segundo puesto de la general, y, en la pasada temporada, brilló en el Tour de Francia al firmar una memorable victoria en la cima del mítico Mont Ventoux.

"Estoy muy contento aquí, me siento como en casa y he forjado una relación sólida tanto con los corredores como con el personal. Firmar hasta 2028 significa mucho para mí, porque la temporada pasada demostró cuánto puedo crecer en este entorno", señaló el ciclista galo.

Con la reciente renovación, Paret Peintre comenzará la temporada el próximo mes en la Muscat Classic, antes del Tour de Omán.