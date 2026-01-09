33 millones de euros el presupuesto medio de equipos del World Tour; el sueldo 350.000

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Las cifras van aumentando en los equipos World Tour y es que, según datos de la UCI, en 2026 habrá un crecimiento de más de un 26 por ciento respecto a las dos ultimas temporadas, ascendiendo a 664 millones; de esta manera, el presupuesto medio será de 33 por equipo y el sueldo medio rondará los 349.000 euros por corredor.