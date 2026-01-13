Presidente dominicano satisfecho con montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El mandatario resaltó, en un documento de su oficina, el nivel de planificación, el cumplimiento del cronograma y el impacto positivo que tendrá el evento para el país.

"Estamos muy contentos con nuestro trabajo de planificación. Todo va en el ritmo que nosotros esperamos, incluso con una holgura importante", expresó Abinader.

Destacó que el objetivo principal es que los Juegos se desarrollen con transparencia, eficiencia y sentido de nación, y llamó a toda la población a sentirse parte de esta "histórica" cita deportiva.

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, ratificó lo expresado por el gobernante y agregó que se siente "orgulloso" de trabajar en equipo, a los fines de hacer un evento trascendental para el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Llevamos un tiempo prudente de adelanto en todo el sentido de la palabra en muchas áreas organizativas", dijo Cruz.

Mientras, el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José Monegro, explicó que todas las áreas trabajan conforme al calendario previamente establecido y que, en algunos casos, los trabajos marchan por encima de lo programado.

"Estamos hablando de récords de participación completos: 6.220 atletas estarán participando, ya hay 1.000 atletas clasificados distribuidos en 27 países", señaló.

Subrayó que la organización se rige por tres pilares fundamentales: austeridad, modernidad e integración.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con competiciones en la capital dominicana, Santiago (norte) y otras localidades.

El país ya fue sede de los Juegos de 1974 (Santo Domingo) y de 1986 (Santiago). También lo fue de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.