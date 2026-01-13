Shiffrin ganó el eslalon nocturno de Flachau

Shiffrin, de 30 años, que el mes que viene será una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), elevó a 70 su propio récord histórico de victorias en una misma disciplina al tiempo que alzaba a 107 su plusmarca absoluta de triunfos en la Copa del Mundo, al mantener tras la segunda manga el liderato forjado en la primera.

La súper-campeona de Vail (Colorado) firmó su sexta victoria de la temporada -todas en eslalon- al ganar con un tiempo de un minuto, 50 segundos y 52 centésimas, 41 menos que su compatriota Paula Moltzan; y con 65 de ventaja sobre la austriaca Katharina Truppe, que mantuvieron el segundo y el tercer puesto que ocupaban tras la primera bajada, respectivamente.