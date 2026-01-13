Polideportivo
13 de enero de 2026 - 17:50

Shiffrin ganó el eslalon nocturno de Flachau

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin, líder de la general de la competición de la regularidad y de la clasificación de la disciplina, ganó el eslalon nocturno puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino disputado este martes en la estación austriaca de Flachau.

Por EFE

Shiffrin, de 30 años, que el mes que viene será una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), elevó a 70 su propio récord histórico de victorias en una misma disciplina al tiempo que alzaba a 107 su plusmarca absoluta de triunfos en la Copa del Mundo, al mantener tras la segunda manga el liderato forjado en la primera.

La súper-campeona de Vail (Colorado) firmó su sexta victoria de la temporada -todas en eslalon- al ganar con un tiempo de un minuto, 50 segundos y 52 centésimas, 41 menos que su compatriota Paula Moltzan; y con 65 de ventaja sobre la austriaca Katharina Truppe, que mantuvieron el segundo y el tercer puesto que ocupaban tras la primera bajada, respectivamente.