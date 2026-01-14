El venezolano Anderson Paredes gana la sexta etapa de la Vuelta al Táchira

Paredes cumplió el recorrido, de 166,3 kilómetros entre El Vigía y La Grita, en los estados Mérida y Táchira (oeste), en 4 horas, 23 minutos y 6 segundos.

En el segundo y tercer puestos de la fracción quedaron, respectivamente, los colombianos Miguel Flores, de Arenas Tlax-Mex, y Camilo Gómez, del equipo GW Erco Sportfitness.

Concluida esta sexta etapa, en la clasificación general se mantiene como líder Enmanuel Viloria, seguido de Jorge Abreu, quien se sitúa a solo 18 segundos. De tercero está Wiston Maestre, a 3 minutos y 5 segundos.

Este jueves se disputará la séptima etapa con un recorrido de 151 kilómetros entre San Cristóbal y Táriba, en el estado Táchira.

.1. Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) 25h46:00

.2. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) a 0:18

.3. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 3:05

.4. Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel) a 3:12

.5. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 3:17.