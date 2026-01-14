LIV Golf ficha al belga Detry y renueva a Johnson

LIV dio a conocer este miércoles en un comunicado la ampliación del vínculo con Johnson por “varios años” y la incorporación de Detry, que jugará con el equipo 4Aces a partir del primer torneo del nuevo curso, que se celebrará en Riad el 4 de febrero.

El movimiento tiene lugar en pleno pulso con el PGA Tour después de que se haya incorporado a él al estadounidense Brooks Koepka, una de las estrellas de LIV y ganador de cinco torneos grandes, quien rompió su vínculo cuando tenía aún un año más de contrato.

Como Koepka, Johnson, de 41 años, llegó a la liga saudí en 2022, el año de su creación, como uno de sus baluartes después de haber ganado el Abierto de Estados Unidos en 2016 y el Masters de Augusta en 2020.

El golfista de Carolina del Sur es una de las grandes figuras de LIV junto con su compatriota Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm. Detry, de 33 años, se convierte en el tercer fichaje del circuito saudí para el nuevo curso junto con el británico Laurie Canter y el francés Victor Perez, que también tenían tarjeta del PGA Tour.

El jugador belga, que debutó en el PGA Tour en 2023, se incorpora al equipo que capitanea Johnson y del que también forman parte su compatriota Thomas Pieters y el estadoundiense Patrick Reed.

En el palmarés de Detry, luce un título en el circuito estadounidense, ganado el pasado año en Phoenix. “Hay una vibra increíble en 4Aces que se percibe de inmediato. Se nota que juegan con confianza y hay un aplomo innegable en todos los chicos, lo que te hace sentir que perteneces a las competiciones más importantes. Ese es exactamente el tipo de ambiente del que quiero formar parte”, señala Detry en el comunicado de LIV. EFE