El Covirán Granada persigue la sorpresa en Málaga en el estreno de Mehdy Ngouama

El equipo granadino visita el Martín Carpena en una situación desesperada, ya que es el colista de la ACB con sólo una victoria en quince jornadas, por lo que se encuentra a tres triunfos de una permanencia que marca el MoraBanc Andorra.

La temporada está siendo una pesadilla para el cuadro andaluz, que aún no ha ganado esta campaña a domicilio y acumula nueve derrotas consecutivas, ya que su único triunfo del curso, en casa ante el Valencia Basket, fue en la sexta jornada.

Además, los granadinos llegan a esta exigente cita en Málaga después de sufrir ante el Barça su derrota más abultada en la máxima categoría nacional, al caer el pasado fin de semana por 108-71 en un choque en el que fue arrollado por los azulgranas.

El partido ante el Unicaja será el segundo en el banquillo del Covirán Granada del técnico Arturo Ruiz, preparador malagueño que debutó ante el Barça tras reemplazar a Ramón Díaz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ruiz pretende que su método comience a verse en la pista ante el cuadro malagueño en el penúltimo partido de una primera vuelta que los granadinos cerrarán la siguiente semana en casa ante el Bilbao Basket.

Su delicada situación clasificatoria hace que la obligación por ganar sea máxima para mantener opciones reales de permanencia de cara a la segunda mitad del campeonato liguero.

Debutará con el Covirán Granada ante el Unicaja el base francés Mehdy Ngouama, jugador con experiencia en España que viene de jugar Euroliga con el Asvel galo y que llega para reforzar la dirección de juego del equipo y el perímetro.

Mehdy Ngouama es el sustituto del alero estadounidense Matt Thomas, que se marchó del equipo justo antes del partido ante el Barça rumbo al Besiktas turco.

Arturo Ruiz tiene a toda la plantilla a su disposición, salvo el alero finlandés Elias Valtonen y el escolta montenegrino Jovan Kljajic, lesionados de larga duración, por lo que tendrá que hacer un descarte. Todo apunta a que será el alero bahameño Travis Munnings, tal y como ha ocurrido en los últimos partidos.

El Covirán Granada ha perdido los seis partidos oficiales jugados ante el Unicaja en las tres últimas campañas en las que han coincidido en la Liga Endesa, racha que tratará de cortar este sábado en un choque en el que contará en las gradas del Martín Carpena con el apoyo de varias decenas de aficionados rojinegros.