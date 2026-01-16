Niina Petrokina revalida el título y da a Estonia el segundo oro europeo de su historia

Petrokina superó en casi 25 puntos a la segunda clasificada con un ejercicio libre por encima de todos los demás tanto en dificultad técnica como en ejecución e interpretación.

Desde su primera combinación, de doble Axel y triple 'toe loop', dejó claro que los campeonatos continentales están hechos para ella. Terminó el programa con 145,53 puntos (mejor marca de su carrera) para un total de 216,14, mejorando en casi ocho la nota que obtuvo en 2025.

En cambio, la plata no se correspondió con el resultado del programa corto. La belga Loena Hendrickx aspiraba a mejorar sus prestaciones del anterior ejercicio, en el que finalizó en quinta posición, para acercarse a las medallas, y se benefició de los errores de Anna Pezzetta y Nina Pinzarrone, que llegaban con ventaja al ejercicio libre.

La campeona de Europa en 2024 estuvo a la altura de la ocasión, recuperada de los problemas físicos que la lastraron en 2025, y solo cometió un error en todo el ejercicio al apoyar una mano en el hielo durante una combinación. Los 127,92 puntos que sumó (tercer mejor programa libre) permitieron a la belga terminar en segunda posición, con una puntuación acumulada de 191,26.

En la lucha por el bronce, Lara Naki Gutmann era la 'tapada' de las italianas. Quedó por detrás de su compatriota Anna Pezzetta en el programa corto, pero demostró en el libre por qué es la vigente campeona de Italia.

Fue de menos a más en la ejecución, especialmente en los saltos, y terminó añadiendo nuevas dificultades a su programa previsto. Los 123,12 puntos que obtuvo, sumados a los 63,75 del anterior ejercicio, la llevaron hasta la tercera posición con 186,87.

La 'pequeña' medalla de plata en el programa libre fue para la georgiana Anastasiia Gubanova, que pudo resarcirse de un programa corto repleto de fallos.

Gubanova, campeona continental en 2023 y subcampeona los dos años siguientes, completó un ejercicio de mucha dificultad técnica sin errores y terminó llorando sobre el hielo, aplaudida por el público de Sheffield. Los 128,19 puntos que sumó, para un total de 184,36, le permitieron terminar en quinta posición general.

La española Ariadna Gupta, que participaba en esta categoría, no se clasificó para el programa libre. En su debut en un campeonato de Europa, terminó en la vigésima novena posición de un total de 38 patinadoras, con 46,76 puntos, cerca de su mejor marca de la temporada (47,74).