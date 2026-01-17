Domingo 18 de enero de 2026

Redacción Deportes. Tras conquistar la Supercopa de España y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, el líder de LaLiga EA Sports española, el Barcelona, que suma once victorias seguidas, quiere alargar su momento más dulce de la temporada en San Sebastián, donde este domingo juega ante la Real Sociedad, que ha cosechado dos victorias y un empate en los primeros tres partidos del entrenador Pellegrino Matarazzo.

Rabat. La corona que otorga el reinado en África durante los próximos años está ya solo al alcance de Senegal o Marruecos, los supervivientes del trayecto de la presente edición, que este domingo se enfrentan en la final en el estadio Moulay Abdellah de Rabat para recoger el relevo de Nigeria, campeón en la pasada edición del campeonato.

- NBA: Memphis Grizzlies-Orlando Magic, en Londres (17.00 GMT), Chicago Bulls-Brooklyn Nets y Houston Rockets-New Orleans Pelicans (00.00), Denver Nuggets-Charlotte Hornets (01.00), Sacramento Kings-Portland Trail Blazers (02.00) y Los Angeles Lakers-Toronto Raptors (02.30).

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Benidorm (España). Información de Carlos de Torres.

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Wengen (Suiza) (09.00 y 12.00 GMT).

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Tarvisio (Italia) (10.15 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Sapporo (Japón) (02.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 20ª jornada (FOTO): Getafe-Valencia (13.00 GMT), Atlético de Madrid-Alavés (15.15), Celta-Rayo (17.30) y Real Sociedad-Barcelona (20.00).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos. Final, en el estadio Moulay Abdellah de Rabat: Senegal-Marruecos (19.00 GMT). (FOTO)

- Inglaterra. 22ª jornada: Wolves-Newcastle (14.00 GMT) y Aston Villa-Everton (16.30).

- Italia. 21ª jornada: Milan-Lecce (19.45 GMT).

- Portugal. 18ª jornada: Rio Ave-Benfica (20.30 GMT).

- Serie Rio de la Plata: Defensor Sporting-Unión Santa Fe (21.00 GMT).

- Colombia. 1ª jornada: América de Cali-Inter Bogotá (21.10 GMT).

- Tarija (Bolivia). La selección de fútbol de Bolivia se enfrenta a Panamá en un partido amistoso, dentro de su preparación para la repesca del Mundial de 2026. (FOTO)

- El Boca Juniors se enfrenta ante el paraguayo Olimpia en la localidad bonaerense de San Nicolás.

- Copa de la Liga AUF URUGUAY: Juventud-Progreso.

- DP World Tour. Termina el Dubai Invitational, en el Dubai Creek Resort.

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena. Desde las 02.30 GMT: Aliaksandra Sasnovich (BLR)-Jasmine Paolini (ITA/7), Alexander Zverev (ALE/3)-Gabriel Diallo (CAN). Desde las 10.00 GMT: Aryna Sabalenka (BLR/1)-Tiamntsoa Rakotomanga (FRA) y Carlos Alcaraz (ESP/1)-Adam Walton (AUS).

. Margaret Court Arena. Desde las 02.30 GMT: Maria Sakkari (GRE)-Leolia Jeanjean (FRA), Francisco Cerundolo (ARG/18)-Zhizhen Zhang (CHN). Desde las 10.00 GMT: Alexander Bublik (KAZ/10)-Jenson Brooksby (USA) y Mananchaya Sawangkaew (THA)-Emma Raducanu (GBR/28).

