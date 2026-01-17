Golf: Nacho Elvira lidera en solitario en Dubái

A dos golpes de Nacho Elvira están el irlandés Shane Lowry, que partió de colíder con Elvira, el inglés Marcus Armitage y el sudafricano Dylan Fritelli, que se coló en el grupo de cabeza tras firmar una de las mejores tarjetas de la jornada con 66 impactos.

El norilandés Rory McIlroy, que fue el más destacado en la primera jornada, acabó con -5, a tres golpes del español, por lo que mantiene intactas sus opciones.

Elvira, de 38 años y 190 del mundo, completó la ronda con 68 golpes, tres por debajo del Dubai Creek Resort, para situarse con un global de -8, en una nueva jornada condicionada por el fuerte viento.

Después de un ‘bogey’ en el hoyo 7, cuando ya se había situado en solitario al frente del torneo después de dos tropiezos de Lowry, se repuso y se mostró muy sólido en los segundos nueve hoyos con cuatro ‘birdies’.

“Estoy muy contento. Han sido un par de días complicados con el viento. Llevo aquí el tiempo suficiente como para no estar demasiado nervioso mañana. Voy a intentar disfrutar, aprender de las experiencias pasadas y ver qué pasa”, comentó el golfista cántabro al término del recorrido.

Elvira, hermano de Manuel, quien también juega en el circuito europeo, estrenó su palmarés en 2021 al ganar el Cazoo Open en Francia y repitió éxito en mayo de 2024 en el Soudal Open de Bélgica. El otro español que aguanta en la puja por la victoria es David Puig, con -4, que cerró la ronda con un golpe bajo el par, con un ‘eagle’ en el hoyo 10 y un ‘birdie’ con los que enjugó dos ‘bogeys’.

Empatado con el jugador catalán están el danés Thorbjorn Olesen y el sudafricano Jacques Kruyswijk. Los que perdieron comba fueron los españoles Eugenio López-Chacarra, que acabó con -1, y Ángel Ayora, en el par del campo tras hacer 73 golpes.

Ayora, quien afrontaba la tercera jornada a tres impactos de la cabeza, se descolgó al hacer cuatro ‘bogeys’ y dos ‘birdies’, lo que le alejan de su primer título como profesional. Uno de los mejores de la sesión fue el británico Tommy Fleetwood, número tres del mundo, que hizo -5, lo que le deja con el par después de su mala segunda jornada. EFE