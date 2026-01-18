Nacho Elvira conquista su tercer título tras un vibrante final en el Dubái Invitational

Después de partir como líder en la última jornada, Elvira cedió a Lawry el dominio a mitad de la ronda tras sufrir un bache, pero resucitó para poner la guinda en el 18 y desatar su júbilo al recibir el abrazo de su esposa, Cristina, y sus hijos en la celebración de la victoria.

"Siempre soñé con que mis hijos se acercaran a mí en el 'green' mientras ganaba. Haga lo que haga después de esto, nada va a ser comparable", afirmó emocionado el golfista santanderino nada más acabar el torneo con una de sus hijas en brazos.

Con un global de -10, Elvira acabó con un golpe de ventaja sobre el neozelandés Daniel Hillier y dos sobre Lawry, el norirlandés Rory McIlroy y el español David Puig.

El jugador cántabro, de 38 años y hasta ahora 190 en el ránking mundial, añade esta victoria a la del Cazoo Open en Gales en julio de 2021, con la que estrenó su palmarés, y a la del Soudal Open en Bélgica ganado en mayo de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Elvira firmó un torneo sobresaliente en el Dubai Creek Resort, en el que fue líder desde la segunda jornada, después de que en la primera tomara el mando McIlroy.

Con dos golpes de margen sobre Lorwy, el inglés Marcus Armitage y el sudafricano Dylan Fritelli, el cántabro encaró con confianza la última ronda, reforzado por tres ‘birdies’ en los primeros siete hoyos.

Lowry elevó la apuesta e hizo tres en cuatro hoyos, con lo que metió presión al cántabro, pero un ‘bogey’ dio un respiro a su rival.

Sin embargo, con todo de cara, Elvira entró en barrena y enlazó dos ‘bogeys’ en los hoyos 8 y 9 que parecieron diluir sus esperanzas.

“Aquí se fue el torneo. ¿pero qué haces Nacho? ¿qué haces pegándola cortada?”, lamentó el español cuando, con su segundo golpe, envió la pelota al agua en el décimo hoyo con el horizonte de los rascacielos de Dubái al fondo.

Sin embargo, a pesar de parecer que tiraba la toalla, consiguió salvar el par y se reenganchó a la liza con Lawry, que ascendió al liderato en el hoyo 15 después de dos ‘birdies’, aunque con media docena de rivales en apenas dos golpes, lo que acrecentó la emoción.

Cuando el ganador del Abierto Británico de 2019 tenía todo de cara en el último hoyo para hacerse con el torneo, cometió un primer error al mandar la bola al búnker y un segundo desde ese punto que le obligó dropar la bola, con lo que en un santiamén se le esfumó la victoria con un doble ‘bogey’ que le mandaba al -8.

Con Hillier (-9) en el campo de prácticas a la espera de un posible desempate, Elvira hizo ‘birdie’ en el 17 para ponerse líder con -10, por lo que solo necesitaba salvar el par en el 18 para elevar los brazos al cielo.

Elvira no desaprovechó la ocasión y cumplió sus deberes para hacerse con el torneo, el más prestigioso de los tres de su vitrina, con el que sucede en el palmarés al británico Tommy Fleetwood, quien compitió en el emirato, pero sin brillar.

El jugador español también tuvo que hacer frente a la presión de McIlroy, quien parecía fuera de la lucha por el título en el hoyo 8 cuando se situó a seis golpes de la cabeza.

Pero el sexto jugador en la historia en ganar el Grand Slam reaccionó con cinco ‘birdies’ consecutivos y se colocó en la pelea, aunque, como Lawry, cedió en el 18 con un ‘bogey’.

También lo intentó hasta el último momento David Puig, pero no pudo repetir el triunfo en el Campeonato de la PGA de Australia logrado el pasado 30 de noviembre, en el torneo que abrió la nueva temporada del circuito europeo.

La de Elvira es, por tanto, la segunda victoria española en lo que va de campaña del circuito europeo y la número 213 desde su creación en 1972.

Nacho, profesional desde 2011, es hermano de Manuel Elvira, quien también compite en el DP World Tour.