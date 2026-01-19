Polideportivo
Baloncesto: Monarcas entran en acción

Los atletas del Monarcas Básquet en la Capilla Santa Librada, con el profesor Miguel Mascareño.
La escuela Monarcas Básquet abre las actividades para la enseñanza del deporte de la naranjada en Fernando de la Mora, aprovechando el periodo de vacaciones.

Los chicos tienen la oportunidad de adentrarse en los entrenamientos para fines recreativos o para continuar en la práctica quienes deseen incursionar durante la presente temporada en los torneos de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), en las categorías formativas.

Las clases están dirigidas a niños y jóvenes de 6 a 18 años de edad en el polideportivo de la Capilla Santa Librada, afincada en las calles Avenida Mariscal López casi Santa Teresa, en Fernando de la Mora, Zona Norte.

El "profe" Mascareño con las instrucciones a los basquetbolistas de Monarcas.
Las orientaciones del baloncesto en técnica, táctica, además de preparaciones físicas específicas son impartidas por el profesor Miguel Mascareño de lunes a jueves, de 18:30 a 19:30 para los mas chicos, de 6 a 12 años.

Estos mismos días, pero de 19:30 a 20:30 ingresarán a la cancha los chicos de 13 a 18 años.

Inscripciones al 0994 310 110.