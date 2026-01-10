Baloncesto: Daniel Cano, head coach

Luego de la salida del también argentino Ariel Rearte como jefe de entrenadores del baloncesto, llega Cano a los planteles de selecciones paraguayas.
Los Reyes Magos trajeron a Dani como principal entrenador de la CPB, quien con 36 años de experiencia en la profesión, cerró recientemente su temporada 16 en nuestro país.
Cano había llegado por primera vez al país en 1993, al múltiple campeón Deportivo San José, y de ahí en mas recorrió varios clubes, incluyendo la selección.
