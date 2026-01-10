Polideportivo
10 de enero de 2026 - 21:24

Baloncesto: Daniel Cano, head coach

Daniel Cano, flamante head coach de selecciones.
Daniel Cano, flamante head coach de selecciones.CABALLERO

Tras la reunión con los directivos de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) y con la Team Manager Paola Ferrari, el formoseño Daniel Cano llega como Head Coach a la selección nacional, tras ser nombrado el 6 de enero pasado.

Por ABC Color

Luego de la salida del también argentino Ariel Rearte como jefe de entrenadores del baloncesto, llega Cano a los planteles de selecciones paraguayas.

Lea mas: Colonias, merecido subcampeón

Los Reyes Magos trajeron a Dani como principal entrenador de la CPB, quien con 36 años de experiencia en la profesión, cerró recientemente su temporada 16 en nuestro país.

Cano había llegado por primera vez al país en 1993, al múltiple campeón Deportivo San José, y de ahí en mas recorrió varios clubes, incluyendo la selección.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy