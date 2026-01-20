Barcelona, aspirante al Mundial Ultimate de atletismo 2028

El 'Ultimate Championship' celebrará su primera edición este año, en septiembre, con algunos de los campeones de los Juegos Olímpicos, Mundiales de atletismo y la Liga Diamante.

El campeonato tendrá una dotación 'récord' de 10 millones de dólares, la más importante nunca antes ofrecida en el atletismo, ya que cada vencedor recibirá 150.000 dólares en las disciplinas de 100 lisos (hombres y mujeres), 100 vallas (mujeres), 110 vallas (hombres), 200, 400 lisos y vallas, 800, 1500, 5.000, altura, longitud, pértiga, martillo, jabalina, así como 4x100 y 4x400 mixtos.

"Hay interés por un evento internacional importante, pero es complejo por la dotación presupuestaria, que es elevada. Ha habido un acercamiento con World Athletics y no tardaremos mucho en tomar una decisión. El interés existe pero aún sin una candidatura concreta", dijo Chapado sobre el Mundial Ultimate de 2028, para el que hay más ciudades interesadas, durante un desayuno de prensa con medios de comunicación.

"Los presupuestos son exigentes y hay que buscar la viabilidad económica. Espero y deseo que lleguemos a un acuerdo todas las administraciones y que esto sea un punto de referencia que atraiga a más gente aún al atletismo", confesó el máximo dirigente federativo, que aseguró que a Barcelona, "con la historia deportiva que tiene, le queda la espinita de organizar un campeonato de atletismo grande".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"A Barcelona se la ubica como destino de grandes eventos deportivos y para lograr éste debe ser una unión de sinergias. El legado y el impacto puede ser mayor. World Athletics tiene interés en recuperar a Barcelona, que por su historia, ubicación y clima puede hace crecer el ambiente del atletismo", manifestó.

Antes de ese posible Mundial Ultimate en Barcelona, en 2027 Valencia acogerá los Europeos de pista cubierta.

"Estamos trabajando mucho para este campeonato y lo más destacado es que puede dejar un buen legado de infraestructuras en la principal instalación y en las anexas para clubes y atletas. También hay un programa de desarrollo que permitirá hacer crecer el atletismo en la región", subrayó.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Raúl Chapado puso en valor el buen momento que vive el atletismo español, que cerró recientemente 2025 el "mejor año de la historia".

"Italia, Reino Unido, Francia y España son los cuatro países europeos más globales y creo que nosotros somos referentes para muchos, no solo a nivel deportivo sino también de gestión e innovación. Y además, nos estamos distinguiendo por proyectos relacionados con el atletismo a nivel social como el que está realizando Patricia Sarrapio junto a su hermana en la Cañada Real de Madrid o el que hacemos para mujeres en el ámbito rural", concluyó.