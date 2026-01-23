Bélgica se pregunta si es verdad que Radja Nainggolan hace el amor 365 días al año

"Tenemos sexo todos los días. Surge de forma espontánea. Eso es lo bonito. Llevamos un año y medio juntos. Si haces cuentas, son más de 500 días. Creo que ya hemos tenido sexo más de 500 veces. Para mí eso es importante", ha dicho el exjugador del Roma y del Inter en el podcast 'Datenight', de la emisora JOE, que presenta Tess Goossens.

Esta semana, Nainggolan también ha revelado en el podcast HLN Football que cobra 200.000 euros al año en el Patro Eisden Maasmechelen y que percibió 75.000 euros como indemnización cuando el año pasado dejó el KSC Lokeren belga, al que había llegado procedente del Bhayangkara FC de Indonesia, país natal de su padre.

Nainggolan jugó una temporada en el club indonesio tras haber pasado las dieciséis anteriores como profesional en equipos italianos y belgas desde que debutó en el Piacenza en 2006 y forjando un palmarés con un título de la liga italiana en 2021 con el Inter y otro del campeonato belga en 2022 con el Amberes.

Pero los detalles financieros han despertado menos interés que la regularidad sexual que dice compartir con su novia Stephanie, una empresaria con raíces brasileñas que el pasado agosto alumbró al primer hijo de ambos, tercero de la madre y quinto del futbolista.

"Radja Nainggolan se confiesa sobre su vida sexual, pero ¿es un mito o es realista?", se pregunta este viernes el periódico Sudinfo. El diario Het Laatste Nieuws ha profundizado aún más en la cuestión y ha consultado al sexólogo Wim Slabbinck.

"El buen sexo no gira en torno a la frecuencia (...) Una buena relación deja espacio para ajustar deseos y ritmos", explica el experto, quien agrega que la frecuencia sexual suele ser más intensa al principio de una relación, y que el ritmo decae con los años, porque el enamoramiento suele transformarse en amor y "por factores como los hijos, un trabajo exigente, una vida social intensa y las tareas del hogar".

Las interacciones bajan hasta una vez cada dos semanas o una vez al mes una vez transcurridos cuatro o cinco años de relación, dice Slabbinck, quien avisa de que, en todo caso, hay que tomar las cifras con pinzas.

"No hay nada sobre lo que se mienta más que sobre el sexo. Así lo demuestra la investigación. El grupo que más miente y que por tanto infla las cifras son los hombres", afirma.

Riguroso o exagerado, el último revuelo de Nainggolan es más liviano que los titulares que hace justo un año sorprendieron al mundo del fútbol, al descubrir que el entonces jugador del Lokeren de segunda división había sido detenido en el marco de una amplia operación contra el tráfico de drogas.

La policía arrestó al futbolista en el marco de una treintena de registros en los que las que fueron detenidas dieciocho personas y se decomisaron 2,7 kilos de cocaína, armas de fuego, relojes de lujo, joyas, oro y 370.000 euros en metálico.

El futbolista se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel, pero niega que blanqueara dinero.

Asegura que sólo pidió prestados 100.000 euros a un conocido criminal porque sus cuentas bancarias estaban bloqueadas debido a su divorcio y tenía que saldar deudas en el casino.

La afición al juego de Nainggolan era conocida, pues en 2018 fue víctima de una estafa de 150.000 euros en un casino de Mónaco por parte de una banda criminal especializada en clonar cheques bancarios.

Antes, el 'ninja' había llenado titulares cuando en 2022 el Amberes le sancionó por fumar un cigarrillo electrónico en el banquillo del campo del Standard de Lieja antes del partido, sólo unos días después de que la policía le confiscara un coche por conducir sin carné.

Tampoco era la primera vez que el 'enfant terrible' del fútbol belga se metía en problemas por aparecer públicamente fumando o bebiendo, incidentes que han ido generando cierta aura de marginalidad alrededor del jugador con cresta y tatuajes.

Nainggolan, que sumó 30 partidos con la selección de Bélgica entre 2009 y 2018 hasta que el español Roberto Martínez dejó de convocarle con los Diablos Rojos, ha renegado siempre de esa imagen de chico problemático.

"Soy sólo una persona normal y no un 'bad boy' como muchos me etiquetan", aseguró en 2018 a la revista France Football.