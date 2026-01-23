Scottie Scheffler toma el liderato en el The American Express tras la segunda jornada

Scheffler, que desde la Ryder Cup solo había competido en el Hero World Challenge, en Bahamas, cerró la segunda ronda en La Quinta Country Club de California (Estados Unidos) con una tarjeta de -8, consecuencia de ocho 'birdies'.

El número uno del mundo ascendió así al liderato del torneo tras haber cerrado la jornada del jueves a un golpe de las primeras posiciones.

Brown completó una ronda espectacular y entregó una tarjeta de -12, con 10 'birdies' y un 'eagle'.

La tercera posición la ocupa el surcoreano Si Woo Kim, a un golpe de Scheffler y Brown. Les siguen con un -15 el también surcoreano S.H. Kim y el estadounidense Matt McCarty.

El colombiano Nicolás Echavarría es el latinoamericano mejor clasificado, al compartir la sexta plaza con un acumulado de -14 tras las dos primeras rondas, a tres golpes del liderato.

El antioqueño firmó este viernes una tarjeta de -9 tras completar el recorrido con nueve 'birdies'.

También compiten el puertorriqueño Rafael Campos (-8), los colombianos Camilo Villegas (-7) y Marcelo Rozo (-3), el mexicano Emilio González (-4), el venezolano Jhonattan Vegas (-2) y los argentinos Emiliano Grillo (-1) y Alejandro Tosti (+2).

En este torneo no hay corte tras las dos primeras rondas, como es habitual en la mayoría de pruebas del PGA Tour, sino que se establece el sábado después de la tercera jornada, una vez disputados 54 hoyos.

Los 65 mejores pasan a la final del domingo, que se juega solo en el Pete Dye Stadium Course.