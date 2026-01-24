Rams y Patriots, a romper con los favoritos Seahawks y Broncos en la ruta al Super Bowl

En la Conferencia Nacional (NFC), los Rams visitarán a los Seahawks, con la misión de ganar su segundo título de la NFC en la reciente década, en 2021 vencieron a los San Francisco 49ers, y el sexto de su historia.

Para lograrlo, Los Angeles cuentan con Matthew Stafford, candidato a MVP de la temporada, y el mejor quarterback de la liga, que lidera al ataque más letal de la NFL. Stafford conectó 46 envíos a las diagonales y sólo tuvo ocho intercepciones en el año.

Para dar forma a su circo aéreo, el veterano pasador de los Rams cuenta con receptores elite como Puka Nacua y el experimentado Davante Adams; por tierra, Kyren Williams es un ariete imparable que en la temporada sumó 1.252 yardas y 10 anotaciones.

No será sencillo imponerse a Seattle y su agresiva defensiva, que terminó la campaña regular como la que menos puntos permitió y en ataque acabó como el número tres bajo el comando del pasador Sam Darnold, que cuenta en su baraja de opciones ofensivas con Jaxon Smith-Njigba, receptor de 23 años, que fue la revelación del año.

Por tierra, Kenneth Walker III es una máquina que hace sufrir a apoyadores y profundos para detenerlo.

Los Seahawks, que están invictos en sus tres partidos anteriores por el título de la NFC, son ligeros favoritos para llegar al cuarto Super Bowl de su historia.

En la Conferencia Americana (AFC), New England Patriots puede encontrar en la lesión de Bo Nix, quarterback titular de los Denver Broncos, la ventaja que le abra el camino a su vuelta al Super Bowl.

Drake Maye, pasador de 23 años, ha tenido un año espectacular de 4.394 yardas y 31 anotaciones. Entre sus armas aéreas destacan Stefon Diggs y Hunter Henry, y por tierra, el novato TreVeyon Henderson, se ha revelado como una amenaza; con todo esto los Pats han forjado el segundo ataque más efectivo de la liga.

Sin Bo Nix, los Broncos tendrán que confiar en Jarrett Stidham, quarterback que a sus 29 años nunca ha sido titular.

A pesar de esa baja, Denver se mantiene como favorito gracias a la mano dura de Sean Payton, su experimentado entrenador, que basa la fuerza de su equipo en una potente defensiva, la número dos global de la liga.

Para muestra de ese poder defensivo está que los Broncos tuvieron a cuatro jugadores con al menos siete capturas de quarterback Nik Bonitto, Jonathon Cooper, John Franklin-Myers y Zach Allen, elementos que amenazan con ser una pesadilla para Drake Maye.

Los Patriots buscarán confirmarse como el equipo más ganador en la historia de la AFC con su duodécimo título; los Broncos intentarán alcanzar su noveno campeonato para consolidarse como el segundo mejor de la Conferencia Americana.

Partidos por el título de la Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional de la NFL:

Domingo 25.01: Broncos-Patriots, Seahawks-Rams.