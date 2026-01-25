Hoey y Kessler destrozan en Boston los récords mundiales de 800 y 2.000 de pista cubierta

Hoey, de 26 años, paró el crono en 1:42.50, rebajando en diecisiete centésimas la anterior mejor marca mundial de 1:42.67 que poseía Kipketer desde los Mundiales bajo techo de París el 9 de marzo de 1997.

El estadounidense, que en 2025 se proclamó campeón del mundo de pista cubierta en Nanjing (China), ya avisó de sus intenciones el pasado año, cuando firmó 1:43.24, récord de su país.

La carrera de Boston, perteneciente al circuito oro de World Athletics, fue muy rápida, en parte por la condición de liebre que ejerció Jaxosn, hermano de Josh. Prueba de ello es que el segundo después de Hoey fue el polaco Filip Ostrowski, que, con 1:44.68, hizo marca personal.

"Esto está lejos de ser el final del camino. De hecho estamos casi al principio así que estoy emocionado", dijo Hoey, que ya piensa en el futuro a medio plazo con los Mundiales de Pekín 2027 en el horizonte.

En el mismo certamen, otro estadounidense, Hobbs Kessler, medallista de bronce en los 1.500 metros de los Mundiales bajo techo de Nanjing en 2025, firmó un crono de 4:48.79 en los 2.000 metros, rebajando en un segundo y veinte centésimas la anterior mejor marca mundial de la historia en pista cubierta de 4:49.99 establecida por Kenenisa Bekele el 17 de febrero de 2007 en Birmingham.

El estadounidense Grant Fisher, plusmarquista mundial de 3.000 metros en pista cubierta, fue segundo en los 2.000 metros y también rebajó el tiempo de Bekele con 4:49.48.