Japón le quita el oro a Austria en el Mundial de vuelo, en un apretado final en Oberstdorf

El cuarteto nipón se impuso en un apretado final -la prueba no se decidió hasta el último intento de la segunda y decisiva ronda- al sumar un total de 1.569,6 puntos, exactamente 9,6 más que Austria -que en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) defenderá título olímpico por equipos-, para la que lograron la medalla de plata Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner y Jan Hörl.

El cuarteto noruego, integrado por Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Marius Lindvik -actual campeón olímpico en rampa larga- y Benjamin Ostvold, ya a mucho más distancia, a 85,9 puntos, capturó el bronce este domingo, en una prueba marcada por el curioso incidente protagonizado por el esloveno Domen Prevc, flamante campeón mundial de vuelo -ganó el oro en la prueba que se resolvió el sábado- y líder destacado de la Copa del Mundo (para la que también puntuó la citada competición), que no saltó en la primera ronda. Algo que no impidió que su país acabase en sexta posición.

Japón lideraba después de la primera manga, con 3,9 unidades más que Austria (775,4-771,5), pero Embacher, el primero en saltar en la segunda, le dio el liderato provisional al equipo de la república alpina tras aprovecharse de un flojo segundo salto del siempre espectacular Kobayashi -segundo en la general de la Copa del Mundo-, el mejor de los nipones en el primer acto, pero el peor en el decisivo.

Kraft mantuvo el primer puesto para Austria después de completarse el segundo pase de la ronda decisiva, pero Nakamura recortó, dejando a los asiáticos a sólo dos décimas (1.364 puntos frente a 1.363,8), tras una débil puesta en escena de Fettner en la tercera.

Con Noruega muy alejada, conformándose con el bronce, la prueba la iban a decidir Hörl -cuarto en la Copa del Mundo- y Nikaido -tercero en la competición de la regularidad-. Y el asiático -con una valoración de 229 puntos- fue mucho mejor que el europeo -que sumó trece unidades menos-, dándole el triunfo a Japón; anunciando, de paso, una gran batalla deportiva en los próximos Juegos de invierno, cuyas pruebas de saltos de esquí nórdico se disputarán en Predazzo.

Eslovenia, siempre candidata, perdió toda opción en la primera ronda. A Domen Prevc, gran dominador de la temporada y ganador, a principios de año, del Cuatro Trampolines, se le cayó uno de sus esquís por la rampa del trampolín -algo absolutamente inusual- y no se lo pudieron volver a subir a tiempo.

Aun así, los saltos de Timi Zajc, Rok Oblak y Anze Lanisek le bastaron al equipo esloveno para acabar octavo y clasificarse para la segunda manga; que, en un principio, no se sabía si iban a disputar.

Finalmente, sí lo hicieron, y, una vez más, con un gran salto de Domen, a Eslovenia le bastó para concluir sexta, empatada con Suiza, que logró idéntica puntuación: 1254,6 puntos.