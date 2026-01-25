Patrick Reed resiste a David Puig

El texano, que la pasada semana acabó vigésimo sexto en el Dubai Invitational, salió airoso del duelo entre dos jugadores del circuito LIV y confirmó un éxito basado en su regularidad en el exigente campo Emirates GC y frustró al catalán, tercero el domingo anterior y ganador en noviembre del Campeonato Australiano de la PGA, primer español que lo consiguió desde Seve Ballesteros en 1981.

Reed y Puig tuvieron un comienzo de domingo idéntico, todo pares hasta el hoyo 7 salvo un 'bogey' de ambos en el 4, lo que mantenía la distancia del norteamericano. En cambio, Puig quiso dar el golpe con tres 'birdies' consecutivos entre el 8 y el 10. Su desventaja se había reducido a la mitad.

Fallaron los dos también en el 11, pero un 'bogey' del español en el par 5 del 13 tras irse al 'bunker' y un 'birdie' de Reed relanzó a este y le devolvió la distancia de los cuatro golpes con la que empezaron el domingo, en tanto que el francés Julien Guerrier, el mejor de los jugadores que estaba en la parte alta, se tenía que conformar con acabar con -9, sin opciones a plantear batalla al estadounidense.

Puig lo intentó pese a esa distancia y a los pocos hoyos que faltaban, pero no estuvo nada fino y tampoco tuvo la oportunidad de poner nervioso a Reed. Otro tropiezo en el 15 supuso su adiós definitivo y una recta final de torneo más que cómoda para el estadounidense, con una renta de cinco impactos.

Reed, sólido, firme y sin alteraciones, acabó el día al par (72) y venció el torneo con un total de 274 (-14), en tanto que Puig cerró el fin de semana con 73 y 279, en la tercera plaza empatado con Guerrier, ya que un buen tramo final permitió al inglés Andy Sullivan progresar hasta el segundo puesto con 278.

No pudo plantear batalla otro de los jugadores que partía desde la tercera plaza a cinco golpes, el noruego Viktor Hovland, que firmó 76 para acumular 283 y caer hasta el decimocuarto puesto empatado con otros cuatro golfistas.

El sudafricano Jayden Schaper, líder provisional del circuito esta temporada, concluyó quinto, a seis golpes, junto al italiano Francesco Molinari y el danés Nicolai Hojgaard, y el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, concluyó trigésimo tercero, con 286 (-2).

La mejor vuelta del día la protagonizó el español Rafa Cabrera, con 67 (-5), lo que le permitió mejorar hasta el decimonoveno puesto, con 284 (-4), en un grupo en el que también terminó Jorge Campillo tras hacer 75 golpes este domingo. Alejandro del Rey, Ángel Ayora y Ángel Hidalgo acabaron en la plaza vigésima sexta junto al irlandés Shane Lowry.