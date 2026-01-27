Belichick, coach más ganador de NFL, no entrará a al Salón de la Fama en su primer año

Belichick aparecía como el gran favorito para ser parte del recinto de los inmortales de este deporte gracias a los ocho Super Bowls que ganó a lo largo de su carrera; dos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, en nueve apariciones.

El galardonado entrenador se quedó fuera porque no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para convertirse en un nuevo miembro según reportes de ESPN y The Athletic.

El comité de votación del recinto está conformado por periodistas veteranos de la NFL y figuras del fútbol americano profesional entre los que destacan Bill Polian, ex gerente general de los Buffalo Bills, y el ex entrenador de Buccaneers y Colts, Tony Dungy.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional no hizo comentarios de la decisión, sólo reiteró que los nuevos integrantes de su clase 2026 serán dados a conocer el próximo 5 de febrero durante la ceremonia 'NFL Honors' que se realizará en San Francisco, California, tres días antes del Super Bowl LX.

Los méritos de Belichick para ver su busto de bronce en el salón de Canton, Ohio, parecían irrebatibles, ya que además de sus ocho Super Bowls, dejó marcas que parecen inalcanzables.

Sumó nueve campeonatos de conferencia, 17 títulos divisionales, 11 de ellos consecutivos; obtuvo 333 triunfos y 178 derrotas en campaña regular y playoffs, marca sólo superada por Don Shula, miembro del Salón de la Fama, que obtuvo 347.

Belichick figuraba entre los finalistas junto a Robert Kraft, propietario de los Patriots, junto al que forjó la dinastía más ganadora de la liga, pero con quien mostró un marcado antagonismo desde que dejó a New England en el 2024.

La noticia sorprendió a varias estrellas de la NFL. Patrick Mahomes, mariscal de campo tres veces campeón con los Kansas City Chiefs, dijo que no se explicaba esta decisión.

"Es una locura; ni siquiera entiendo cómo esto puede ser posible", escribió el pasador en sus redes sociales.

Opinión que compartió el ya retirado JJ Watt, considerado uno de los mejores alas defensivas de la liga.

"No puedo estar leyendo bien. Tiene que ser una imitación del Salón de la Fama, no puede ser el verdad. No existe un mundo en el que Bill Belichick no deba ser incluido en el Salón de la Fama de l NFL en su primera elección", afirmó Watt.

"Si Bill Belichick no es un miembro del Salón de la Fama en su primera votación, ¿quién lo es?", señaló Darius Butler, ex defensivo profundo de Indianapolis Colts y actual analista de televisión.