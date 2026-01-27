El australiano Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides

Vine, que logró su segundo triunfo en la general de la ronda australiana, pudo continuar tras ser revisado en la carretera con la bicicleta de uno de los pocos compañeros de su equipo que quedaban en la prueba, ya que varios tuvieron que abandonar por caídas, entre ellos el ecuatoriano Jhonatan Narváez, que defendía el título y que en ese momento era segundo de la general.

"Después de la carrera, Jay reportó dolor en la muñeca debido a su accidente durante la etapa final. Tras la revisión médica, se determinó que sufrió una fractura significativa de escafoides en la muñeca izquierda y se sometió a una cirugía exitosa el martes por la mañana", informó el doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE Emirates, que no precisa el tiempo que tendrá que estar de baja.