Una cansada Alemania, rival propicio para que España sume en València

Para España, que afronta este torneo con el objetivo de la permanencia, será su segundo partido en València. En el primero, jugado en la hierba azul del polideportivo valenciano el jueves, cayó por 3-5 ante la potente Bélgica, que dominó el encuentro desde el inicio y mantuvo controlado al equipo del seleccionador femenino Carlos García Cuenca.
Este viernes fue Alemania la que se midió a Bélgica y aunque el encuentro estuvo inicialmente más igualado, en la segunda parte se decantó claramente del lado belga (1-3).
Para Alemania fue su cuarta derrota en cinco partidos porque en el torneo previo celebrado en Chile en diciembre cayó dos veces ante Países Bajos y una frente a Argentina, a la que le sacó un empate en el otro enfrentamiento que tuvieron.