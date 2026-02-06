Una cansada Alemania, rival propicio para que España sume en València

Valencia (España), 6 feb (EFE).- La selección española se mide este sábado (12.00 GMT) en la FIH Pro League que se disputa en el polideportivo Virgen del Carmen de València (este de España) a Alemania, un rival propicio para sumar los primeros puntos dado que llegará más cansado y que no conoce la victoria pese a haber jugado ya cinco encuentro en el torneo.