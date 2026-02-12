Lucas Eguibar, eliminado en los cuartos de final del boardercross

Eguibar -que el pasado festejó su 32 cumpleaños en Livigno- fue tercero en su ronda de cuartos -la segunda-, que ganó el francés Loan Bozzolo por delante de su compatriota Jonas Chollet, después de que el estadounidense Nathan Pare, primero en meta en esa ronda, fuera considerado culpable de la caída del campeón donostiarra y re-clasificado en cuarta posición, por lo que también quedó eliminado.