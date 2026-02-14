Naira García bate en Estados Unidos el récord de España de 1.000 sub 23 de hace 28 años

La malagueña, que milita en el Trop Cueva de Nerja, rebajó así la anterior plusmarca (2:45.31) y confirmó su progresión en el inicio de la temporada bajo techo.

García, que cursa estudios en la St. John's University, dominó la prueba con autoridad en una carrera en la que tomó la iniciativa en los compases decisivos y solo encontró oposición en la canadiense Elizabeth Vroom, representante de la Queen's University, que fue segunda con 2:45.22. El tercer puesto correspondió a la neerlandesa Emma de Jong, de Princeton University, con un tiempo de 2:52.12.

En una distancia en la que compitieron 16 corredoras, la española ofreció una auténtica exhibición, mostrando fortaleza y determinación para sostener un ritmo exigente desde el inicio.

El registro adquiere aún más valor si se tiene en cuenta su meteórica evolución, ya que hace apenas ocho días su mejor marca personal era de 2:47.57.

Con esta actuación, Naiara García Moreno se consolida como una de las grandes promesas del mediofondo español y sitúa el listón nacional sub 23 en una nueva dimensión.