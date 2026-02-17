El uruguayo Juan Caorsi gana la segunda etapa de Rutas de América y Maldonado lidera

En un recorrido de casi 190 kilómetros que unió las capitales de los departamentos (provincias) de Río Negro y Soriano, el competidor del Armonía Cycles acabó en primer lugar con un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 10 segundos.

Pablo Bonilla e Ignacio Maldonado cruzaron la meta 13 segundos después para adueñarse de los cajones restantes del podio. Detrás de ellos arribaron Germán Fernández, Sergio Fredes y Anderson Maldonado, quienes terminaron de conformar una fuga que logró sacarle cerca de 45 segundos de ventaja al grupo perseguidor.

Con estos resultados, Ignacio Maldonado, también del Armonía Cycles, asumió el liderato de la clasificación general con un tiempo acumulado de 4h44:35. Su escolta más cercano es Anderson Maldonado, a 13 segundos, seguido por Pablo Bonilla, a 26.

El resto del pelotón ya cede más de un minuto respecto a la cima de la prueba.

La etapa fue marcada por los accidentes con una caída que afectó a los dos ciclistas que partían líderes de la general, Agustín Alonso y Roderick Asconeguy, quienes se cayeron camino a la localidad de Palmitas y, aunque pudieron seguir en carrera, perdieron mucho tiempo y quedaron rezagados en la general a cuatro minutos del líder.

El argentino Lucas Gaday, del Dolores Cycles, finalizó octavo y fue el extranjero mejor ubicado de una prueba en la que los también argentinos Alejandro Quilci (Club Alas Rojas de Santa Lucía) y Sebastián Coronel (Asociación Punta del Este ) fueron undécimo y decimocuarto.

El brasileño que completó la prueba más rápido fue Vinicius Howe (SOUL Extrame Racing Sta.Catarina) al hacerlo en 4h21:41 y finalizar en vigesimotercera posición.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América cuenta con siete etapas en las que los competidores recorrerán nueve departamentos de Uruguay.

Este miércoles se llevará a cabo la tercera etapa, que unirá a las ciudades de José Enrique Rodó y Santa Lucía en 158,2 kilómetros.