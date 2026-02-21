Alonso: Sufrimos por la penalización, no sabíamos si teniamos medalla; y por fortuna, sí

Alonso, nacida hace 31 años en Granada y recuperada en tiempo récord de las lesiones que sufrió al ser atropellada por un coche hace cuatro meses mientras entrenaba en bicicleta, que este sábado capturó su segunda medalla de bronce en tres días, había cometido un pequeño error al poner, en la última transición de su segunda posta, la piel de foca sobre sus esquís, fuera de la zona reglamentaria; algo que era motivo de sanción.

Cardona, de Banyoles (Girona) y de idéntica edad, y que hizo el último relevo, cruzó meta en tercera posición, pero sin la certeza de saber cuál sería la sanción recibida.

Esta fue de tres segundos, por lo que, al haber superado en algo más de 16 a los estadounidenses Cameron Smith y Anna Gibson, que fueron cuartos, el bronce se quedó en manos españolas.

"Vinimos a por el oro, creo que teníamos posibilidades, pero todos llegaron 'súper fuertes' aquí", comentó 'Anita', que se llevó un buen susto antes de poder celebrar su superlativa gesta deportiva.

"Hemos sufrido mucho por el tema de la penalización. Hasta que no han pasado cinco minutos desde que llegó todo el mundo, no sabíamos si teníamos la medalla o no. Finalmente, por fortuna fue que sí", apuntó la campeona de Sierra Nevada.

"Ha sido de bronce, pero sabe a oro, por todo lo que hemos trabajado para conseguirlo", añadió Ana Alonso tras lograr su segundo bronce en estos Juegos.