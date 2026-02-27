Polideportivo
27 de febrero de 2026 - 18:58

Tenis: Todo preparado para el Asunción Bowl en el CIT

Se realizó la presentación del Asunción Bowl en el CIT.
Oficialmente se realizó la presentación del Asunción Bowl, el torneo insignia del tenis junior que alberga el país a nivel internacional, que llega a su edición 46.

Por ABC Color

El certamen, que se desarrollará en la sede del Club Internacional de Tenis (CIT), iniciará el lunes su “main draw” y desde hoy ya se jugará la etapa de quali, donde juniors nacionales compiten en Bolivia y Perú.

Aparte de confirmarse la participación de jugadores internacionales top, se ha asegurado la presencia de los mayores exponentes nacionales de la categoría, dos de los cuales continúan jugando esta semana en Bolivia y Perú.

En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Álvaro Frutos avanzó a octavos tras derrotar a Alessandro Rubini García de Perú 6-4, 6-3. Seguidamente medirá al venezolano Ignacio de Armas.

En dobles también sigue adelante junto al brasileño Pedro Chabalgoity, hallándose ubicado en cuartos de final.

En la rama femenil, las tres paraguayas que continuaban en la lucha cedieron. Catalina Delmás Schaerer frente a Ana Jativa, de Ecuador, 3-6, 6-7 (8); Zoe Doldán contra Sofía Meabe, de Argentina, 4-6, 0-6, y Julieta López ante la peruana Silvana Fajardo, quien la doblegó por 6-3, 5-7, 7-5.

Santander, por la corona

Valeria Santander se instaló en la final del ITF Junior J60 de Trujillo
La paraguaya Valeria Santander se instaló en la final del ITF Junior J60 de Trujillo, Perú.

Santander eliminó a su compatriota Ana López Ocampos por 2-0, parciales del 6-1 y 6-3.