El colombiano 'Blair' Reyes derrota a Douglas Silva por nocaut técnico en UFC

Con el resultado, 'Blair' acumula 23 victorias, 11 por nocaut, y cinco derrotas; Silva quedó con récord de 29 peleas ganadas, 20 por la vía rápida, y siete perdidas.

Reyes no perdió tiempo y desde el inicio de la contienda se lanzó en busca de su rival al que conectó a la mitad del round con una potente derecha que hizo que el veterano de 40 años colocara la rodilla en la lona.

Silva se puso de pie de inmediato y retrocedió para intentar poner distancia del bogotano que lo fue a buscar hasta los límites del octágono, donde lo acorraló con una combinación de patadas.

Douglas Silva escapó, pero 'Blair' volvió a conectarlo de forma contundente con la derecha; lo derribó y le aplicó una montada por la espalda seguida de una tormenta de puñetazos que Silva intentó defender con sus manos colocadas a los costados del rostro.

Ante la intensidad del castigo el referí detuvo el combate a 10 segundos del final del round para otorgar la victoria a 'Blair' Reyes.

"Estoy muy contento por la manera en la que reaccioné ante un rival muy duro; con esto puedo decirles que me tengan en cuenta porque este colombiano quiere hacer historia", afirmó Reyes al final de la contienda abrazado a una bandera de su país.

"Me voy feliz. Esto es un ejemplo de que si uno piensa en grande nada es inalcanzable. Estoy seguro de que con este triunfo vamos a abrir puertas a muchos colombianos soñadores como yo. Gracias a los que creyeron en mí", concluyó 'Blair'.

Más tarde, en la pelea principal de la función del Ultimate Fighting Championship (UFC) en la Arena Ciudad de México, el local Brandon Moreno se medirá con el inglés Lone'er Kavanagh.