El colombiano Nico Echavarría logra en Palm Beach su tercer título en el PGA Tour

Nicolás Echavarría Botero, de 31 años, se impuso en Palm Beach con 267 golpes totales (17 bajo par), dos menos que el irlandés Shane Lowry y los estadounidenses Taylor Moore y Austin Smotherman.

El jugador de Medellín firmó cuatro rondas de 63, 72, 66 y 66 impactos para hacerse con el título que une a los logrados el 5 de marzo de 2023 en el Abierto de Puerto Rico y el 27 de octubre de 2024 en el Zozo Championship.

En total Echavarría atesora siete victorias como profesional, ya que a esas tres une dos en el PGA Tour Latinoamérica y otras dos en el circuito colombiano, las cuatro en 2018.