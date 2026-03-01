Inglés Kavanagh vence al mexicano Brandon Moreno en la UFC

Lone’er Kavanagh, de 26 años, dejó su marca en 10 peleas ganadas, 4 por la vía rápida, y una perdida.

Brandon Moreno, de 32 años, ahora tiene un récord de 23 victorias, 5 por nocaut, 10 derrotas y 2 empates.

En el combate pactado a cinco asaltos ambos peleadores guardaron la distancia en el comienzo; se estudiaron. Moreno intentó romper la defensa del rival con un par de izquierdas, pero no lo logró.

Kavanagh rompió la distancia con patadas bajas y a la cabeza que desequilibraron al local, quien en su intento de contraatacar recibió un contundente golpe de zurda a la mandíbula, que lo hizo retroceder.

En el segundo episodio, el londinense lastimó el ojo izquierdo de ‘Assassin Baby’ y mantuvo el castigo con ganchos de derecha hacia el rostro. Lone’er exhibió su llamada ‘velocidad láser’ que le permitió meter una letal combinación a la enrojecida cara del mexicano que puso la rodilla en la lona, se levantó y escapó hacia un costado de la jaula, en su salida resbaló y el rival fue por él para repetirle un par de patadas que lastimaron la pantorrilla izquierda de Moreno.

Brandon, el primer campeón nacido en México en la historia de la UFC, empezó mejor el tercero con un par de rectos al rostro, pero la velocidad de Kavanagh le permitió esquivar los ataques.

En el cuarto round, el inglés insistió con patadas a la pantorrilla lastimada que hicieron cojear a su oponente, quien ante la imposibilidad de encontrar la distancia fue al agarre para intentar un derribo que Lone’er aguantó.

Para el último round, Brandon Moreno fue de nuevo a intentar llevar a la lona a su rival, que se atrincheró contra la jaula para evitarlo.

En la distancia Kavanagh se mantuvo superior por el constante castigo contra el ensangrentado rostro del local que nunca pudo descifrar como hacer verdadero daño.

Al final de la pelea el londinense se mostró orgulloso por su triunfo ante un rival como Moreno. “Este es un país asombroso, él un gran rival, pero hoy fue mía esta pelea. Él es una leyenda, pero me preparé muy bien y por eso nos llevamos un gran resultado”, afirmó Kavanagh. EFE