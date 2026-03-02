Van Aert reaparece en la clásica Ename Samyn con cartel de favorito

Van Aert se perdió la Omloop, donde estaba previsto su enfrentamiento con Van der Poel, y una vez recuperado, vuelve a la competición en Le Samyn, donde será una de los favoritos para suceder en el palmarés su eterno enemigo, con quien no se medirá en esta cita.

Con el pronostico abierto, el Visma propone para el podio a Van Aert, inédito en esta prueba, y al francés Christophe Laporte, ante hombres rápidos que estarán en la pelea si sobreviven a la sucesión de cotas, a los adoquinados, e incluso a un final en ascenso. No se trata de un caramelo para velocistas puros, más bien para corredores con "remate" final.

En este sentido el Red Bull Bora cuenta con Jordi Meeus y Gianni Vermeesch, el Alpecin con Kaden Groves, el Bahrain con Phil Bauhaus y el PicNic con Fabio Jakobsen. Para esta edición no se han apuntado los equipos españoles.

Los 203,5 entre Quaregnon y Dour, en la región de Valonia trascurrirán en formato muy exigentes, con las colinas y sectores adoquinados alrededor de Dour como jueces. El pelotón tendrá que dar 6 vueltas de 35 kilómetros que incluye cuatro tramos de pavé y una llegada en ligera ascensión.

En Le Samyn influye la cuestión táctica, sobre todo en los 29 tramos de adoquines, donde suelen abundar los problemas mecánicos e incluso las caídas. No sería extraño que la carrera se decidiera en la subida final al esprint, en un grupo nutrido o reducido.