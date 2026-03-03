Muay Thai: Evanilson, por otro desafío

Reconocido como uno de los máximos exponentes del Muay Thai y Kickboxing nacional, Jeová llega con el respaldo de su experiencia, potencia y corazón de campeón.

Enfrente estará el brasileño Kallew dos Santos, orgullo sul-mato-grossense y actualmente ubicado entre los cinco mejores del estado, un peleador joven que combina determinación y hambre de gloria.

Más que un combate, el choque representa un duelo de alto voltaje entre dos realidades deportivas: Paraguay frente a Mato Grosso do Sul, frontera contra capital.

La jaula será el escenario de una batalla que puede marcar el rumbo de ambas carreras y definir quién está listo para dar el salto al siguiente nivel.