Polideportivo
03 de marzo de 2026 - 20:44

Muay Thai: Evanilson, por otro desafío

Kallew dos Santos (Brasil) frente al Jeová Evanilsom (Paraguay).
Desde Pedro Juan Caballero para el mundo, el “guerrero de la frontera” se prepara para asumir un nuevo desafío internacional. El próximo 14 de marzo, el paraguayo Jeová Evanilson será protagonista de la pelea estelar del evento Fúria Fight Champions, que se disputará en la capital de Mato Grosso do Sul.

Por ABC Color

Reconocido como uno de los máximos exponentes del Muay Thai y Kickboxing nacional, Jeová llega con el respaldo de su experiencia, potencia y corazón de campeón.

Enfrente estará el brasileño Kallew dos Santos, orgullo sul-mato-grossense y actualmente ubicado entre los cinco mejores del estado, un peleador joven que combina determinación y hambre de gloria.

Más que un combate, el choque representa un duelo de alto voltaje entre dos realidades deportivas: Paraguay frente a Mato Grosso do Sul, frontera contra capital.

La jaula será el escenario de una batalla que puede marcar el rumbo de ambas carreras y definir quién está listo para dar el salto al siguiente nivel.