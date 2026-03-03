Ultra running: Ricardo Arias, monarca en Paraguarí

El corredor de 41 años, oriundo de Pirayú y de profesión guarda de buses, se convirtió en el último atleta en pie en la exigente categoría “infinito”, superando condiciones extremas de calor y demostrando una notable fortaleza física y mental.

El segundo puesto fue para Jesús González, también protagonista de una actuación destacada bajo temperaturas que superaron los 35 grados.

La competencia se desarrolló en la Cabaña María Selva, al pie del Cerro Santo Tomás, y reunió a 320 atletas de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil.

El formato exigió completar un circuito de 6,7 kilómetros cada hora, sin pausas prolongadas, hasta que solo quedara un competidor en carrera. Además, se premiaron podios en 8 y 4 vueltas en ambas ramas, reflejando el alto nivel y la creciente convocatoria de la disciplina.

Con récord de participación y un impacto positivo en el turismo local, la prueba fue declarada de Interés Turístico Nacional por la Senatur, consolidando a Paraguarí como escenario del deporte extremo.

El evento reafirma el crecimiento del ultrarunning en el país, donde el récord nacional continúa en manos de Cristian Aranda, con 28 vueltas (188 km), y deja agosto nuevamente marcado en el calendario para la próxima edición.