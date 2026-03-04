Jueves, 5 de marzo de 2026

Buenos Aires. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vicepresidente de CONMEBOL, Claudio Tapia, declara ante los tribunales por una causa que investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social.

Redacción deportes. Continúan los contactos entre la UEFA, la CONMEBOL, Catar, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para encontrar una solución a la disputa de la Finalissima que la Roja y la Albiceleste tenían que disputar en Lusail y que se ha visto afectada por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Redacción deportes. El Celta y el Real Madrid ultiman su puesta a punto para el primer partido de la vigésima séptima jornada, en el que el cuadro de Álvaro Arbeloa, plagado por las bajas, está obligado a reencontrarse con el triunfo después del mazazo de la derrota ante el Getafe, si no quiere despedirse prácticamente de sus opciones al título.

Redacción Deportes. La serie de partidos de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de América de fútbol se completa este jueves con el partido entre el Juventud uruguayo y el Independiente de Medellín colombiano.

Redacción Deportes. Los partidos de ida de la ronda preliminar de la Copa Sudamericana se completan este jueves con el duelo uruguayo Boston River-Racing Montevideo, el paraguayo Nacional Asunción-Recoleta, el colombiano América de Cali-Atlético Bucaramanga, el peruano Cienciano-Melgar y el ecuatoriano Orense-Macará.

- Reunión de Berlín, de la Categoría Plata de World Athletics.

-- Euroliga. 30ª jornada: Valencia Basket-Zalgiris Kaunas (FOTO) (19:30 GMT), Emporio Armani Milan-Barça (19:30) y Real Madrid-Virtus Bolonia (FOTO) (19:45).

- Liga de Campeones. 13ª jornada: Magdeburgo-Barça (19.45).

- Buenos Aires. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vicepresidente de CONMEBOL, Claudio Tapia, declara ante los tribunales por una causa que investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. (FOTO) (VÍDEO)

- Los clubes de todas las categorías del fútbol profesional de Argentina inician una huelga en protesta contra la convocatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vicepresidente de CONMEBOL, Claudio Tapia, a declarar como imputado ante los tribunales federales por una causa que investiga un supuesto fraude tributario millonario.

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 27ª jornada.

- Liga inglesa (jornada 29): Tottenham-Crystal Palace (20:00).

- Copa Francia (cuartos de final): Lyon-Lens (20:10)

- Copa Libertadores. 3ª fase, ida: Juventud (Uru)-Independiente de Medellín (Col) (00.30).

- Copa Sudamericana. Preliminar, ida: Boston River (Uru)-Racing Montevideo (Uru) y Nacional Asunción (Par)-Recoleta (Par) (22.00), América de Cali (Col)-Atl. Bucaramanga (Col) y Cienciano (Per)-Melgar (Per) (00.30) y Orense (Ecu)-Macará (Ecu) (02.00).

- LIV Golf. Torneo de Hong Kong, en el club Fanling (hasta 8).

- DP World Tour. Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton (hasta 8).

- PGA Tour. Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU) (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande (hasta 8).

- Partidos de curling en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina, que se inauguran el viernes. Información de David Ramiro, enviado especial.

. Estrellas internacionales de los Juegos de invierno.. Información de David Ramiro, enviado especial

