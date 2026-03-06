Robinson-Thompson, líder en Sudáfrica tras la segunda ronda inacabada por la lluvia

Buena parte de los jugadores no pudieron terminar el recorrido al decidir la organización suspender el recorrido a la espera de la evolución metereológica, por lo que quedó sin definir el corte.

Robinson-Thompson, de 33 años y 267 en el ránking mundial, escaló hasta el liderato al sumar un 'eagle' y siete 'birdies' por tan solo un 'bogey', para cerrar el día con ocho bajo par del Houghton Golf Club de Johannesburgo y un total de -12.

En segunda posición se colocó el estadounidense Sean Crocker, a tres golpes del líder, y con -8, el sueco Hugo Townsend y el inglés Nathan Kimsey, uno de los que no pudo finalizar la vuelta.