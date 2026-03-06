Polideportivo
06 de marzo de 2026 - 12:25

Robinson-Thompson, líder en Sudáfrica tras la segunda ronda inacabada por la lluvia

Redacción deportes, 6 mar (EFE).- El golfista inglés Brandon Robinson-Thompson se situó como líder en el Abierto Joburg del DP World Tour, que se disputa en Johannesburgo (Sudáfrica), después de la segunda jornada celebrada este viernes que quedó inacabada debido a la tormenta.

Por EFE

Buena parte de los jugadores no pudieron terminar el recorrido al decidir la organización suspender el recorrido a la espera de la evolución metereológica, por lo que quedó sin definir el corte.

Robinson-Thompson, de 33 años y 267 en el ránking mundial, escaló hasta el liderato al sumar un 'eagle' y siete 'birdies' por tan solo un 'bogey', para cerrar el día con ocho bajo par del Houghton Golf Club de Johannesburgo y un total de -12.

En segunda posición se colocó el estadounidense Sean Crocker, a tres golpes del líder, y con -8, el sueco Hugo Townsend y el inglés Nathan Kimsey, uno de los que no pudo finalizar la vuelta.